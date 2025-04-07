復仇反擊戰｜雷米馬利克直認完美主義者 首次出任監製為新片瞓身宣傳

金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）主演新片《復仇反擊戰》（The Amateur），本周在香港上映，故事內容描述雷米飾演的中央情報局密碼學家查理（Charlie），因妻子Sarah在倫敦工幹時被恐怖份子殺死，但向上師報告卻表明不會採取任何行動，查理發現情報局高層和國際恐怖份子均有利益衝突，決定靠超強大腦加上頂尖科技作為終極武器，尋背後的真相和兇手。 《復仇反擊戰》在英國、法國和土耳其等歐洲國家取景，也是雷米首次出任監製，宣傳方面當然加倍落力，迪士尼日前邀請《am730》記者於Burbank的迪士尼大本營內率先睇試片，並透過zoom形式參與視像記者會，除了雷米馬利克外，同片演員羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Caitriona Balfe、Rachel Brosnahan亦有現身分享拍攝點滴。。

雷米馬利克被問到為何選擇在倫敦和歐洲等地方作為主要的拍攝地？他表示：「因為在倫敦的工作人員們有很豐富的經驗，加上歐洲的背景均十分之有歷史性，在法國取景也是選擇在馬賽一個小漁村內拍攝，不是在旅遊熱點拍攝。」對於到法國馬賽取景，愛爾蘭女星Caitriona Balfe表示很愛在當地那百年歷史的小漁村拍攝，是次經驗令她十分興奮和難忘。 雷米首次為電影擔任監製，問到有甚麼原因驅使他當上監製一職？他說：「我很愛製作電影的每一個步驟，由開始籌備，拍攝時利用甚麼鏡頭，擺放的位置和跟導演作後期的剪接工作等，我都希望做到十全十美，可能我是一個完美主義者，所以有機會可參與所有工作的活動，這就是我的推動力吧！」Caitriona Balfe、Rachel Brosnahan今次有別以往戲路，演主角妻子的Rachel表示，答應接拍原因是感受到雷米的熱情：「他對這部電影的真誠態度，還有努力的工作精神十分之令我們感動，片中看到Charlie和Sarah的情節是很有人性的關係，令到觀眾們也會為Charlie打氣。」Caitriona Balfe也同意Rache的說法，認為她與雷米在片中的確建立了一段美麗婚姻和有基礎的關係，由於今次跟多位有實力演員一起演出，Caitriona收到邀約亦答應接拍。

羅蘭士費斯賓被問到如何跟雷米建立關係時，他答道：「很自然，我跟雷米早在七，八年前在派對內認識對方，彼此十分之談得來，也很欣賞大家的演出。當我看到《復仇反擊戰》這劇本來時即被吸引，加上同是住在倫敦，我們很自然地合作了。我覺得今次合拍的經驗很好和很開心，故事也很好。雷米當年在神劇《黑客軍團》（Mr. Robot）中演活主角Elliot，令他榮升視帝，雷米認為新片主角Charlie跟其代表作內的Elliot確有相似地方：「脆弱和很有才華的角色是十分之吸引我去演，Elliot和Charlie是有一點相同的東西，兩個角色都是悲傷和堅持著感情，但Charlie則有太太Sarah的愛去延續下去，Elliot則沒有這精神支柱，我想把所有元素放在這部電影中。」雷米在開拍前與導演James Hall討論過Charlie的內心世界，嘗試去明白不同層次的悲傷過程，更仔細地分析Charlie的反應，希望觀眾們也能夠感受到他的痛苦。