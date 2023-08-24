復仇戇狗聯盟｜出動90隻狗狗演出 狗明星獲非一般待遇入住4星級酒店

祖斯格林鮑姆（Josh Greenbaum）執導的爆笑電影《復仇戇狗聯盟》（Strays），今日(24日)正式在港上映，包含狗狗界「老臨」在內，全片總共出現90多隻不同品種的狗演員，其中四位狗主角的表現更是搶眼。 要四隻狗狗主角完全按照吩咐絕非易事，即使是四主角坐定定的鏡頭中，要同時望向同一個方也頗有難度。這樣瘋狂的劇本相信不禁令人質疑狗演員的演技，狗狗們會否被虐待？事實上他們的確受到非一般的待遇！

請來專家保護 團隊請來了動物保護組織Movie Animals Protected的資深動物安全專家Janice Caputo協力，他曾參與羅拔烈福（Robert Redford）主演以馬匹作主題的經典電影《情深說話未曾講》（The Horse Whisperer），而為拍攝《復仇戇狗聯盟》，Janice Caputo在各個方面提供意見，每次狗狗在片場時，Janice Caputo與首席動物訓練師Mark Forbes定必在場。

狗狗永不寂寞 晚上時份收工後，狗狗不是在訓練師或主人的家中過夜，就會入住4星級度假酒店，或者會被安排到為拍攝而搭建的大院內渡過，並由夜間看護人照顧。

提供良好環境 佐治亞州石山公園（Stone Mountain Park, Georgia）及其周圍的每個拍攝場景和地點，都必須經過勘察、清潔和事先批准，才會讓狗狗進入。製作團隊在必要時會為訓練師和狗狗提供降溫和保暖帳篷，儘管亞特蘭大秋季的天氣大多是秋高氣爽。所有佈景、道具和服裝設計都考慮到了動物安全。