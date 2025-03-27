復仇者聯盟5｜公布演員名單羅拔唐尼驚喜現身 《變種特攻》元老級「X教授」「磁力王」都有份

Marvel今日凌晨突發在社交平台公布《復仇者聯盟：末日之戰》(Avengers: Doomsday)的演員名單，透過長逾5個小時的影片，逐一展示印有演員名字的片場椅子，逐一公布27位演出陣容，最後羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)更親自亮相，將手指放在嘴唇上做出「殊」動作，示意大家禁聲，繼而站起身冷笑離開。《復仇者聯盟5》預計明年5月初上映。

27位陣容除了由羅拔唐尼演的大反派「末日博士」，還有「洛基」湯希迪斯頓 (Tom Hiddleston)、「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、「蟻俠」保羅路德(Paul Rudd)、「尚氣」劉思慕、新美國隊長安東尼麥基(Anthony Mackie)、新黑寡婦 科倫絲佩芝(Florence Pugh)、新「神奇4俠」的「神奇先生」Pedro Pascal、「隱形女俠」Vanessa Kirby等。

「蜘蛛俠」、「奇異博士」冇份

令不少粉絲驚喜是《變種特攻》的元老版「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)和「磁力王」伊恩麥基倫(lan McKellen)都有份，還有「鐳射眼」James Marsden、「妖后」Rebecca Romijn與「黑丑」阿倫甘明（Alan Cumming），而在《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）加入的「牌王」Channing Tatum亦成為「變種特攻」新一員。

不過由湯賀蘭(Tom Hollan)演的蜘蛛俠和班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbeth)演的奇異博士則消失於名單中。