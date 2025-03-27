復仇者聯盟5｜公布演員名單羅拔唐尼驚喜現身 《變種特攻》元老級「X教授」「磁力王」都有份

Marvel今日凌晨突發在社交平台公布《復仇者聯盟：末日之戰》(Avengers: Doomsday)的演員名單，透過長逾5個小時的影片，逐一展示印有演員名字的片場椅子，逐一公布27位演出陣容，最後羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)更親自亮相，將手指放在嘴唇上做出「殊」動作，示意大家禁聲，繼而站起身冷笑離開。《復仇者聯盟5》預計明年5月初上映。
雷神、洛基繼續留低
27位陣容除了由羅拔唐尼演的大反派「末日博士」，還有「洛基」湯希迪斯頓 (Tom Hiddleston)、「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、「蟻俠」保羅路德(Paul Rudd)、「尚氣」劉思慕、新美國隊長安東尼麥基(Anthony Mackie)、新黑寡婦 科倫絲佩芝(Florence Pugh)、新「神奇4俠」的「神奇先生」Pedro Pascal、「隱形女俠」Vanessa Kirby等。
「蜘蛛俠」、「奇異博士」冇份
令不少粉絲驚喜是《變種特攻》的元老版「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)和「磁力王」伊恩麥基倫(lan McKellen)都有份，還有「鐳射眼」James Marsden、「妖后」Rebecca Romijn與「黑丑」阿倫甘明（Alan Cumming），而在《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）加入的「牌王」Channing Tatum亦成為「變種特攻」新一員。
不過由湯賀蘭(Tom Hollan)演的蜘蛛俠和班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbeth)演的奇異博士則消失於名單中。
《復仇者聯盟5》演員名單(按公布先後次序)：
* 雷神 Chris Hemsworth
* 隱形女 Vanessa Kirby
* 新美國隊長 Anthony Mackie
* 寒冬戰士 Sebastian Stan
* 新黑豹（舒莉）Letitia Wright
* 蟻俠 Paul Rudd
* 美國特工 Wyatt Russell
* 納摩 Tenoch Mejía
* 石頭人 Ebon Moss-Bachrach
* 尚氣 Simu Liu
* 新黑寡婦 Florence Pugh
* 野獸(老年版)Kelsey Grammer
* 哨兵 鮑伯 Lewis Pullman
* 新飛隼 Danny Ramirez
* 霹靂火 Joseph Quinn
* 紅色衛兵 Alexei Savid Harbour
* 恩巴庫 Winston Duke
* 幽靈 Hannah John-Kamen
* 洛基 Tom Hiddleston
* 元老版X教授Patrick Stewart
* 元老版萬磁王lan McKellen
* 初代 藍惡魔 Alan Cumming
* 初代 妖后 Rebecca Romijn
* 初代 鐳射眼 James Marsden
* 牌王Channing Tatum
* 神奇先生 Pedro Pascal
* 末日博士Robert Downey Jr