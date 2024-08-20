微涼之夏｜張敬軒鄧麗欣嫌唔夠喉 陳卓賢Sinnie譜七十年代夢中情緣

商台65周年台慶廣播劇《微涼之夏》，已播出10集，本周第11至15集邀得張敬軒、鄧麗欣(Stephy)、MIRROR成員陳卓賢(Ian)、Sinnie@Lolly Talk及黃妍客串聲演，其中張敬軒及鄧麗欣首次合作聲演廣播劇，兩人默契十足，以聲音演繹不同年代的變化，軒仔大嘆唔夠喉，想叫編劇加戲。另外，首次聲演廣播劇的Ian和Sinnie挑戰演七十年代角色，事前做足功課研究用字。本周亦有DJ森美及《十八樓C座》金剛、陳慕賢及朱雪梅等參與聲演。

Stephy被考起

張敬軒和Stephy聲演一對識於微時的屋邨街坊。軒仔聲演的關Sir是夢想成為配音員的維修學徒，Stephy聲演的葉細細是一名愛繪畫的中學生，關Sir以微薄人工替葉細細交畫班學費。長大後，葉細細在大學教Fine Arts，關Sir追夢失敗，更意外撞車昏迷。

兩人首度合作聲演廣播劇，Stephy自言被考起，皆因故事由1998年跨越到2023年，只能單靠聲線表達不同年代和情節的變化，「其實都幾難。當中仲有配音情節，難得見到軒仔扮聲、古靈精怪嘅一面，成件事好好玩。」

軒仔覺得兩人雖不常見面，但默契十足，他劇透說，「好自然有一份信任，就好似錄醫院嗰場戲，我哋睇到嗰間醫院都係同一Style，唔會一個係英國，一個係香港。我又發現我哋都係風象星座，唔怪得咁有默契。今次錄廣播劇真係好唔夠喉，好想叫編劇月巴加多啲戲份比我同Stephy。」