微涼之夏｜林家棟呂爵安翻唱陳百強經典金曲 陳蕾Fatboy聲演卡拉OK情緣

商台65周年廣播劇《微涼之夏》，每星期均會找來資深DJ和不同年代的歌手客串，由今日(12日)開始播出第二周，邀得郭靜、馮允謙、陳蕾及Fatboy特別客串。闊別電台多年的郭靜(Lois)聲演懷疑猝逝丈夫有外遇的黃太， Lois於九十年代將流行曲配戲劇版讀白，開創先河，她再次踏進錄音室，感觸[憶起感動往事，「當年錄《戀愛1/2》，喊住講咗一句『原來我已經好耐無戀愛過啦』，在場嘅同事全部都眼濕濕，可能大家都有同感啩，廣播劇就係有呢種感染力。」

敬佩仍留商台同事 Lois曾聲演多個受歡迎的廣播劇，並為《戀愛1/2》主題曲《未完的小說》作曲，重遊舊地再遇舊同事、老拍檔，不無感觸：「雖然已經唔係同一班人，不過呢個空間好似一直停留咗喺嗰個時間咁。錄音室啲咪、耳機、枱枱櫈櫈，甚至乎係CD架上嘅CD，同我離開嘅時候一模一樣。不過，見番啲舊同事好開心，大家都身體健康，又認得我。我好敬佩喺度做咗咁多年嘅商台同事，佢哋貢獻咗好多時間同心力，好值得我哋致敬，你哋係最好架！」

馮允謙首錄廣播劇 感激林海峰助入戲 《微涼之夏》第八、九集故事發生在卡拉OK盛行的年代，聲演楊雲峯的林家棟及呂爵安唱出陳百強的歌曲《不再問究竟》、《一生不可自決》及《等》。陳蕾則演繹了王菲的《執迷不悔》及《夢中人》，又與 Fatboy 合唱《相逢何必曾相識》及《魚蛋歌》（芝See菇Bi Family 廣播劇《36計》插曲），以經典歌曲勾起聽眾難忘回憶。馮允謙飾演宣子晴(林海峰聲演) 忠實粉絲兼瑜珈班同學David，首度聲演廣播劇的經驗很難忘：「成件事好難，唔係靠表情，只係靠把聲去演，我覺得自己仲有好大嘅進步空間。好開心可以同林海峰同場，佢真係好專業，幫我去投入角色，所以好快就完成錄音。」

Fatboy忍住唔爆肚 陳蕾飾演卡拉OK服務員 Zena，中學時憑《夢中人》贏過歌唱比賽，為了現實放棄成為歌手的夢想。每晚打烊後都會獨自在卡拉OK房唱王菲的歌。Fatboy 飾演暗戀Zena的同事阿強。首次參演廣播劇的陳蕾，大讚拍檔 Fatboy，「在演戲或聲音演繹則上，好快做到好純熟，仲帶動到我嘅情緒，佢真係好適合做廣播劇。今次仲要唱王菲嘅歌，其實都有困難，因為王菲嘅歌都幾高音。」至於同樣是廣播劇新手的 Fatboy 指：「因為曾經做過配音工作，所以今次好易上手。第一次錄廣播劇好好玩，因為我同陳蕾成日想改劇本、加對白，不過諗諗下又唔可以玩得咁盡，始終都要跟番劇本做。」