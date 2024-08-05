微涼之夏｜林珊珊聲演林家棟Edan母親 鄭丹瑞林嘉欣星級陣容客串

商台為慶祝65周年，由今日(5日)起推出20集台慶廣播劇《微涼之夏》，除了有影帝林家棟首度獻聲，夥拍林海峰演主角「楊雲峯」及「宣子晴」，並找來林家謙及呂爵安分別聲演二人之少年版，演繹一段糾纏近60年的故事。首周(8月5至9日)邀得多位藝人特別客串，包括：鄭丹瑞、林嘉欣、鍾雪瑩、林愷鈴、林珊珊、何啟華及魏浚笙，分別演繹多個與電台節目有關的單元故事。

林珊珊不抗拒演林海峰母親

鄭丹瑞（阿旦）及林珊珊80年代加盟商台炮製不少經典，二人這次均為商台65周年重操故業，再獻上經典靚聲。當中飾演林家棟及呂爵安母親的珊珊說絕非抗拒演胞弟林海峰母親，「我好聽話㗎，導演俾乜稿就讀乜稿！問都無問，商台叫到就無問題，好懷念廣播道嘅日子。唯一唔開心係我要做人哋阿媽，但聲音唔緊要啦，不過我做Edan 阿媽，點解無得見Edan 嘅？佢哋話Edan 忙要錄咗先，最後家棟都見唔到，咁就唔抵喇！唯一要投訴就係呢件事。」

鄭丹瑞林嘉欣 再演師生戀

鄭丹瑞在劇中飾演70年代的中學老師，與飾演學生的林嘉欣，譜出一段不為人接受的師生戀。事隔五十年後，這對昔日的師生，分別致電到楊雲峯及宣子晴的電台節目，相約見面。鄭丹瑞與林嘉欣繼電影《六樓后座》之後，事隔20多年再次合作。林嘉欣指與鄭丹瑞兩次合作都是靠聲音談情：「我同旦哥喺上套電影，全程只係透過電話談情，不用見面。我哋今次喺錄音室錄廣播劇，都係單靠聲音談情，成件事好巧合。

林愷鈴喜與偶像林家棟同場聲演

飾演Elise的林愷鈴在生日那天被遣散及被分手，萬念俱灰之下，收到一個神秘包裹，竟是已逝世的媽媽寄給她，而媽媽一角則由蘭茜飾演。林愷鈴首次參演廣播劇，很高興可以與林家棟合作：「林家棟老師其實係我嘅偶像，我睇過佢好多套電影。我對佢嘅印象係好正經，點知今次好開心可以同佢合作廣播劇，發現佢原來好幽默、隨和、好玩得。」