微辣再上載新片試水溫 老細六毫子去廚房試工順手推女團 網民唔buy仲舉報

網路頻道微辣前經理人Jane（阿晶，劉靜儀）前年7月疑受抑鬱症困擾逝世，佢離世前喺IG留下遺言，控訴微辣部份成員欺凌，令網民紛紛指責微辣。微辣亦因此停止更新影片，直到去年5月，微辣老細六毫子（陸志豪）出post問人「點樣瘦頸」，但就同時轉發fans要求復出嘅留言，六毫子又出post問網民微辣重啟的話想睇咩節目，網民紛紛認為係試水溫。去年9月，微辣上載停工後首條影片，係以動畫形式製作嘅MV，而IG專頁都開始出返post。

有網民喺討論區對微辣「復出」負評 微辣尋日再喺youtube上載新片，繼續由老細六毫子（陸志豪）親自上陣主持嘅「正正經經搵份工」系列，今次就係去中菜館試煮兩味菜式，並且喺片尾介紹來自澳門嘅女團BlazeShe。片段上載未夠一日，暫時有1萬9千次播放，比起過往嘅收視當然差得多。有網民喺討論區都對微辣「復出」負評，更有人舉報有關片段。

微辣復工之作「正正經經搵份工」系列2個月前推出第一條片，至今收看次數亦只得6萬次左右。 原定舉行成立十周年演出嘅微辣，阿晶出事後已取消該節目，而旗下多名藝人亦相繼宣布離開，包括阿晶舊愛加蔥（林茂發）。微辣亦喺阿晶出事後一個月宣布專頁暫停更新，團隊喺澳門辦公室退租，本來經營嘅「微辣大排檔」亦結業。

微辣創辦人及 CEO 六毫子

微辣youtube頻道9月初突然上載MV《成長列車》 蟄伏一年後，微辣youtube頻道9月初突然上載MV《成長列車》，並以「人生旅程不會停留，快樂回憶細水長流」做標題。《成長列車》由微辣創辦人六毫子（陸志豪）填詞，並由澳門音樂人司徒輝主唱。MV以動畫形式製作，並無任何微辣成員現身，但最後以漫畫手法畫出多位成員喺過去片段及企劃中嘅造型。

微辣多位前成員都早有動靜，曾捲入阿晶搶job事件嘅多姐(Doris李天慧)拍片講湊仔經，轉型做媽咪界KOL。至於曾自稱「不婚主義者」嘅阿晶舊愛加蔥，就同微辣另一成員儀仔結婚，並且再次上載片段到個人youtube channel。

微辣前成員加蔥同女友儀仔被爆註冊結婚