微辣十周年前夕阿晶傳死訊 網民發起罷睇斥頻道逼死人

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)今早在社交平台留下疑似遺書，惟帖文未知何故消失，不少人上網開po尋求阿晶的下落。惟傍晚時份，屬於阿晶的TG群組有人表示阿晶已離開人世，不少好友亦在IG以黑底白字出PO悼念，但未有點名為誰悼念。

阿晶好友ig出po悼念︰

TG群組稱阿晶已離世

及後群組有人留言稱阿晶的好友早前見到對方的食藥自殺帖文之後，已立即趕到阿晶屋企，並送對方入院。及至今早再見到阿晶疑似遺書的帖文後，立即再到對方家中，「爆門之後就送院，好可惜，佢最後都係離開咗我哋。希望晶嘅身邊人俾空間佢屋企人同朋友，唔好問唔好滋擾都唔好諗住去醫院就見到一面。無論有幾錫/愛呀晶，佢走咗係事實，只希望佢能夠脫苦海，做返一個愛笑嘅佢，感激大家。」

斥加蔥是賤男

有網民同時找來一個報稱是阿晶親友的留言，對方斥加蔥曾表示會娶阿晶，但最後以不婚主義而分手，及後又因為墮胎導致阿晶荷爾蒙失調及出現抑鬱症，不忿阿晶為了加蔥付出這麼多。曾自稱是不婚主義者的加蔥，於今年初發文稱去年9月已向女友儀仔求婚，表示自己找對了人，要自打嘴巴，當時不少網民怒斥加蔥是賤男，由於儀仔也是加蔥及阿晶的同事，因此有人認為阿儀是第三者。