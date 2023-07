網絡頻道微辣前經理人Jane(阿晶)日前離世,她曾多次發帖文提及受情緒病困擾,更疑似仰藥,並於遺言控訴微辣曾經對她欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等。事件令微辣陷於公關災難,原定下月的10周年演出都宣布延期。

在阿晶離世後,不少網民湧入社交網留言炮轟微辣應負上責任。微辣的網站昨晚突然變成空白一片,顯示「404」、「Service Unavailable」及「The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later(由於維護停機或容量問題,服務器暫時無法滿足你的請求。 請稍後再試)」等字句;直至今午,微辣的網站卻變成私人網頁,訪客需填寫用戶名稱及密碼才可登入,不再對外公開。