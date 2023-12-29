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娛樂
2023-12-29 15:27:18

微辣老闆六毫子潛水5個月再發文 反駁阿晶輕生三指控

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微辣老闆六毫子潛水5個月首度發文 反駁阿晶輕生三指控

微辣老闆六毫子首發文回應阿晶輕生事件。

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)今年7月輕生離世，她生前在社交網提及自己飽受抑鬱及情緒病困擾，更疑被微辣前同事集體欺凌，其後，不少品牌紛紛與微辣割席，而微辣頻道亦宣布暫停更新。在阿晶離世約四個月多後，微辣創辦人陸志豪(六毫子)今天凌晨在社交網首度為事件發聲，除貼出與阿晶的對話截圖，更以3點回應坊間的指控。而在聲明發出後，網民反應兩極，有人留言表示支持，亦有人認為他是為復出「試水溫」，並鬧爆表示：「講咁多嘢係想復出」、「人無恥便無敵」、「當日出事時，老闆你同你班藝人分別出啲咩聲明？」等等。

微辣前經理人阿晶今年7月輕生離世。

微辣前經理人阿晶今年7月輕生離世。

六毫子全文內容如下︰ 

「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。」 

2023年終於到了盡頭，我也想為自己的2023做一個總結。因為發生在Jane身上的悲劇以及公眾對我們的責罵，坦白講，這個年結，真的很難。可是，就是艱難，我覺得還是需要坦誠的跟大家交代我的想法。

悲劇發生以後，作為曾經的戰友，我和很多人一樣也是非常難過，內心的痛苦無法言喻，同時面對網上的指控，我們也不懂得如何妥善反應。看到不少朋友對我們的批評，我們後知後覺，冷靜下來發現，當時我們確實用了錯誤的方式來回應大家，作為微辣的創辦人，對我來說這是必須承認的錯誤，我會承擔一切責任。在此，我謹代表微辣向大家表示深深的歉意。 

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這個歉意，很早就想表達，可是因為當時很多事實我自己也未釐清，又因為曾經希望等待調查結果，還有，我們又怕說多錯多，可是，因為過去幾個月，事件的發酵，演變成有個別人士沒有事實根據地對微辣作出抹黑、惡意詆毁和持續攻擊、恐嚇，令我們部分成員以及他們的家屬，陷入無休止的恐懼和情緒壓力。一班與悲劇完全無關，甚至一直以好友身分在Jane身邊陪伴她，協助她處理抑鬱疾病的微辣成員，也被無辜牽連。今天，我覺得有責任為團隊說出一些我知道的事實。 

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以下三點，是過去數月最困擾我們的不實指控，我希望大家聽一聽我的觀點：

第一、我們從來不會，也不忍心去欺凌任何人。約於三年前，我已得知Jane受到情緒病困擾，我一直關心她並提供協助和支持。我很遺憾悲劇發生時沒有及時澄清，令人有機可乘，利用網上截圖斷章取義和惡意捏造，很多錯誤的解讀令我們非常痛心，我今天決定，不能再保持沉默。 

第二、我與Jane是朋友也是她的前上司，在工作上，她與同事之間有時候會存有不同的意見，我一直擔當協調的角色，幫助化解矛盾。在她兩年前辭職離開公司後，我和她仍然有保持溝通 ，這些年來，我從來沒有違反她的意願，脅迫她簽署任何東西、威脅她作出或不作出任何行為。網上流傳的這些指控完全是捏造的。 

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第三、我從來沒有利用過假帳號，在網絡上對Jane作出過詆毁和攻擊，更加從來沒有透過黑社會分子，以不法手段傷害或恐嚇任何人，網上流傳的這些指控不僅完全是捏造的，而且我相信是違法的。

我讀得書少、沒有社會經驗，本來只配當個小人物，因為當日希望做娛樂，娛人娛己，在十年間，見證微辣發展成一百多人的團隊，擔任公司如此重要的崗位，這十年以來，每一天對我來說都是挑戰和考驗。 

我會更加深切地反省自己的不足，積極面對現時公司面臨的難關，也衷心感謝公眾對我們的意見和指導，我會為相信我的每一位辣粉重新振作、努力改革，我會用我的方式，繼續讓世界上更多的人得到更多的娛樂，讓大家選擇快樂。 

我感恩過去十年來社會給予我們這群年輕人機會，讓我們可以為大家帶來十年的歡笑，這是我人生最幸運的時光。今次事件讓我在待人處事和公司管理上有更透徹的領悟，也深刻體會媒體行業對社會的影響力，希望往後能好好運用在這方面的經驗，回饋社會。

最後，我想說的是，你可以看不起我，因為十年前，也沒有人看得起二十歲輟學創業的陸志豪。但我懇請大家，停止任何無事實根據的指控，停止繼續讓仇恨和傷害蔓延。 十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。

 2023.12.29 

 陸志豪

六毫子貼出與阿晶的對話截圖。 六毫子貼出與阿晶的對話截圖。 六毫子以3點反駁指控。
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