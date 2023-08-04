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娛樂
2023-08-04 15:50:54

微辣阿晶逝世︳七仙羽2年前批中加蔥「兩大罪孽」寄語要向阿晶相片叩頭懺悔

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微辣前經理人阿晶日前逝世

微辣前經理人阿晶日前逝世，遺言中阿晶透露生前受情緒病困擾，而且曾為前男友、微辣台柱加蔥墮胎，令情緒狀況變得更差。被網民鬧爆嘅加蔥在阿晶出事後開live，表示會離開微辣。

微辣阿晶逝世︳直接咁答「超渡嬰靈」

有網民搵返2年前加蔥訪問七仙羽師傅嘅片段，發現當時師傅已經一語道破加蔥2大罪孽！而七師傅近期受訪時，2度向加蔥建議點樣彌補。

2年前加蔥去七仙羽師傅嘅佛堂訪問，加蔥問佛堂有咩服務，師傅好直接咁答「超渡嬰靈」，被網友認為一語中的講中加蔥叫阿晶墮胎！後來加蔥又問七師傅自己係咪淫邪，七師傅就話：「你而家對住我淫邪唔起，當你遇到其他嘢撩起你把火嘅，咪淫邪得起囉」。

微辣阿晶逝世︳出事前一日預言有演藝界人士輕生

七師傅又喺訪問提醒男士要戒色，因為個女仔運氣唔好的話，連帶男方都會行衰運，甚至即使係另一半嗰排運氣唔好，行房都會有影響，師傅寄語呢啲時候就「忍吓囉」。

七師傅喺阿晶出事前一日，曾經預言會有演藝界人士輕生，被網民認為「神預測」。而七師傅分別喺早前一個訪問中，叫加蔥努力修行；而最新嘅訪問中，七師傅建議加蔥咩都唔好做住，先幫阿晶超渡，仲要向阿晶照片叩頭3千次誠心懺悔，亦要修心養性。加蔥喺今次事件中聲名一鋪清袋，但七師傅相信對方唔會冇路行，但要去其他地方發展。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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