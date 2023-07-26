微辣阿晶逝世︱前經理人阿晶發千字文「遺書」狂啪安眠藥 澳門有女子自殺惹網民擔心

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)於21年初跟加蔥分手，之後9月離職，但雙方當時是不歡而散。阿晶更與「微辣」創辦人及CEO六毫子在網上掀起罵戰，而她亦曾自爆被加蔥強迫墮胎，加蔥之後出來否認，並稱不要BB是共同決定。

正當以為這些恩怨已經過去時，阿晶日前在社交平台連瓖出PO表示自己飽受抑鬱4年，吃了兩排安眠藥並留下疑似自殺的字句︰「我要走了，帶著決心。彩虹橋上見。」、「不要打給我，藥已下肚，願我不再受抑鬱的折磨」而她在文中亦提及到「那天po過哭瞼的人我一一跑去道歉」明顯是指當年阿晶離職時，曾指六豪子喊住留自己，之後微辣多位成員都有貼上喊相，集體嘲諷阿晶。