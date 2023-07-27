微辣阿晶逝世｜加蔥宣布退出微辣 向阿晶道歉強調無迫落仔

微辣前經理人阿晶昨日選擇自殺輕生，她在社交平台發布一封遺書，提及自己飽受抑鬱及情緒病困擾，她亦曾遭恐嚇及網絡欺凌，最後決定輕生，事件引來極大迴響。阿晶提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，不少人貼上微辣當日有玩過相關濾鏡的微辣藝人照片，網民怒斥他們不是。現時微辣YouTube Channel及專頁均刪走近期有關十周年的宣傳片，而官方網站亦暫時關閉。 曾與阿晶拍拖的加蔥首當其衝，有指阿晶因為墮胎而患上抑鬱症，不少人怒斥他害了兩條人命。加蔥於晚上透過YouTube個人頻道直播，以「對不起」為題，但他未有露面，全程「黑畫面」，只用聲音交代自己退出微辣，以及有關墮胎的事宜。

我點都有份要負責 加蔥深呼吸一口氣說︰「首先……(深呼一口氣)，好對唔住大家，好對唔住阿晶，對唔住同事發生咁嘅嘢，我覺得做咗嘅嘢要負責任，所以我都喺度講聲退出微辣，唔希望因為我自己做過嘅嘢而影響到其他唔關事嘅人，同公司傾咗，今日已退出微辣。阿晶件事，我點都有份要負責，因為始終小朋友呢件事，令佢情緒唔好。」 唔想 網民帶風向 加蔥認為自己要為事件負責，但不想網民帶風向，他稱有必要澄清與阿晶拍拖及墮胎一事的時間線，「我覺得而家網絡上就係咁樣，好多人唔會了解成件事就會亂咁講，大家都係食花生，想幫阿晶攞公道，我明，但係我都想講返時間線，因為我唔想影響到我另一半，因為佢都受咗好多委屈。」之後他感嘆了一聲。

強調墮胎是雙方共識 加蔥表示與阿晶於19年3月底知道有小朋友，在4月份就「唔要小朋友」，他稱一直沒有強迫對方墮胎，「好多人講我迫佢，但真係無迫，成件事由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後來大家開始傾咗好多，慢慢傾覺得好似真係唔適合養小朋友，所以我就唔想要小朋友，最後大家傾完決定唔要，呢個係事實。手術當日，我無陪到佢，呢個係一件好錯嘅事，原因亦都無必要講，其實已經係一件錯事。」加蔥早前曾解釋，當天沒陪阿晶是因為要來港工作。 分手不是一腳踏兩船 加蔥表示與阿晶是在2021年1月分手，絕不存在有第三者的說法，而分手後9個月才跟儀仔拍拖，「唔存在有第三者，無一腳踏兩船。相隔9個月，長定短交由大家判斷。」加蔥認為自己責無旁貸，但不想大家亂講影響到「佢哋」。之後加蔥未有說話近半分鐘，接著他再指自己沒有必要講大話，因為所有東西都有證據，「因為反正我都係會退出微辣，只係唔想俾網上亂咁講，影響唔關事嘅人，但我係一定關事。」