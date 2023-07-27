微辣阿晶逝世｜加蔥曾亮相阿晶頻道談分手原因 未婚妻否認做第三者

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)昨日離世，她在社交平台提及自己飽受抑鬱及情緒病困擾，自己亦曾遭恐嚇及網絡欺凌，最後決定輕生。事件引來勁大迴響，不少網民揚言要抵制微辣，不再訂閱他們的頻道。曾與阿晶拍拖的加蔥更當其衝成網民重點狙擊對象，由於他被指迫女方墮胎，跟對方分手之後，又火速跟公司另一同事儀仔拍拖兼結婚，紛紛怒批他是賤男。

哽咽回憶分手原由 阿晶稱因為談結婚的問題，令加蔥非常辛苦，她語帶哽咽說︰「你係大壓力到不停開直播，我逼得你太辛苦，我又唔捨得放棄呢段感情，好希望你有一個藉口俾我走，嗰日行完超級市場，大家好哋哋，之後你就話……我覺得你唔係一個好想傷害我嘅人，呢番說話你應該都放係心入面好耐……之後我就好狠心走。」加蔥聽完之後，不懂如何回答，只謂沒有後悔過一齊，大家都有開心的回憶。 當阿晶再問加蔥會否追回她，他說︰「我依家係唔想拍拖，冇人知將來嘅嘢。」他亦承認對方逼婚令他感大壓力。阿晶續說自己知道當時不想說分手，只希望對方做壞人，讓他先開口，現時大家的相處模式不錯。阿晶現身另一頻道時，也有提到分手不是加蔥的錯。