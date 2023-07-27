微辣阿晶逝世｜好友公開信要求品牌抵制微辣 願阿晶可以安息

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)昨日離世，她在社交平台提及自己飽受抑鬱及情緒病困擾，自己亦曾遭恐嚇及網絡欺凌，最後決定輕生。事件引來勁大迴響，不少網民揚言要抵制微辣，不再訂閱他們的頻道，而阿晶的友人昨日發出公開信，除了談及對阿晶離世的傷痛，並要求品牌與微辣割席。 今日中午則有品牌率先宣布跟微辣割席︰「近日澳門有網絡紅人輕生事件，引起廣泛爭論。24 STORAGE 現宣布停止與微辣旗下藝人阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。本公司鼓勵大家珍惜生命，遇到難題，總有方法解決。」 另外24/7 FITNESS亦表示已暫停贊助《微辣十周年》及相關宣傳，願逝者安息。

戥阿晶心痛 公開信以「一群愛護阿晶的朋友」之名發出，並以「關於我們親愛的阿晶離世之公開信」為題，內容如下︰ 致各大傳媒、品牌公關及廣告公關的公開信: 誰會想到讀書時經常作文不合格的我，竟會有機會和勇氣執筆寫一封公開信，但這封信的確不得不寫，因為只是在社交平台發一句RIP，實在不能平復我們對於阿晶離開的痛心以及悲憤。 曾經我們都為阿晶能夠加入一家如日中天、最具知名度的本地公司擔任經理人而感到高興，亦為她能夠找到自己喜歡的工作道路而高興，當然我們亦曾經為她在公司找到她的愛情而高興，可是亦正正因為這家公司奪去了我們的阿晶，一條實實在在的生命。

不滿微辣遺忘阿晶的付出 公開信又提到阿晶在如何為微辣付出，但最後阿晶因為受平台的影響力打擊，最終只好用最壞和最差的方式去控訴這一切。 「微辣，我們的確不能否定他們團隊的才華和魄力，能夠一步一步走到今天的確有他們的過人之處，但同樣我們不能否認，澳門政府，特別是文產基金對微辣的扶持，使他們發展得更為快速和順暢，如果缺少了那連續幾年的數百萬的資助，微辣是否能夠發展成今天的規模也是不得而知，但文產基金請你睜開你的眼睛，由你們一手扶持的所謂澳門名牌，是如何運用強大的網絡平台、自身的流量，去打壓和攻擊與自己不同路的人，事實擺在眼前，我們的阿晶以最壞和最差的方式去控訴這一切，我們不認同阿晶的方法，但無奈只能接受。 當我在代筆寫這篇公開信時，仍不時看見手機彈出微辣藝人與不同品牌合作的廣告，看著這些在廣告中明艷照人的所謂網紅，再對比他們如何嘲笑阿晶的嘴臉，除了嘔心我實在說不出其他話，當初你們知名度仍較低時，賺錢能力不如現在時，是誰人幫你們去拉品牌傾贊助，又是誰人因為你們的網絡影響力，而招致眾人嘲笑和聲討，最後走向死亡，你們的所作所為，我們一一看在眼裡，除了感嘆阿晶的傻，懷念阿晶的好，我們必須為她做一些事情。 呼籲合牌抵制微辣 從今天起，我們會一直抵制與微辣合作的品牌，直到這些微辣偽人被撤換為止，各大品牌公關以及廣告商，可能你們看不起澳門這個小小的市場，更不相 信阿晶的朋友能夠有甚麼能耐影響你們的銷售，的而且確我們這些普通人難以 跟流量網紅及背後的公司去抗衡，但都請你們不要低估澳門的人情味，我們力 量雖少，但絕不姑息微辣，絕不放過傷害阿晶的微辣偽人，我發誓這輩子我只 要見到與微辣合作的品牌廣告，必定詳述微辣如何奪去我們朋友的生命，還阿 晶一個公道。