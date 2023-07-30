微辣阿晶逝世｜富二代Sean Lam公開阿晶生前錄音 由母親陪去珠海墮胎

微辣前經理人阿晶輕生離世，她提到自己因為墮胎之後患上抑鬱症，她提到初時知道有病時，自己哭求身邊人不要走，希望對方可以抱抱她，但遭對方拒絕，「他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』」不少人估計她所指的人是加蔥。
早前加蔥開直播宣布退出微辣，並交代時間線，惟有網民稱阿晶於2021年5月已稱呼加蔥做「儀仔男朋友」，與加蔥稱21年10月才跟阿晶拍拖的時間不吻合。近日亦有網民找來加蔥與七師傳的片段，影片於21年10月發布，但加蔥當時表示沒有女朋友，求師傅介紹女仔，影片中有提及超渡嬰靈，被網民入埋加蔥數，指七師傅「真係乜都知」，但翻看片段涉及超渡嬰靈僅是師傅回覆稱客人找她會做的事。
富二代又爆料
富二代KOL Sean Lam昨日在ig限時動態播出加蔥及阿晶生前的錄音。第一部份為阿晶與加蔥相討要不要小朋友的問題，錄音聽到加蔥說︰「咁你諗下，睇下要定唔要。」阿晶用文字回應：「可是你是不是不想」加蔥就回答：「我唔想，不過都會尊重你，我搭12點船呀老婆。」阿晶續表示自己要再想想，她說：「如果我哋兩個唔一致，生落嚟佢都唔幸福，見面先傾。」
加蔥嫌熱發脾氣
第二及第三部份為阿晶的聲音，Sean稱阿晶是在母親陪伴下到珠海墮胎，「阿媽陪我去做手術，佢（加蔥）要做嘢，佢有Job，佢去咗做Job，所以佢冇陪我一齊落小朋友。」另一段錄音則聽到阿晶解答為何加蔥沒有跟她去醫院的原因，但至於去看甚麼醫生，就未有交代。錄音中的女聲說︰「佢未Ready好，我覺得佢唔係好想同我一齊，之後醫生有同我講話……我男朋友對我影響好大，叫我一齊睇醫生，佢應該陪過我一兩次睇醫生㗎咋，之後嗰一年都係我自己睇醫生，然後我仲記得有一次睇醫生佢仲發脾氣，因為醫院個冷氣太熱，所以佢發咗脾氣，之後我從此以後唔敢叫佢陪我睇醫生。」