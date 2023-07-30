微辣阿晶逝世｜富二代Sean Lam公開阿晶生前錄音 由母親陪去珠海墮胎

微辣前經理人阿晶輕生離世，她提到自己因為墮胎之後患上抑鬱症，她提到初時知道有病時，自己哭求身邊人不要走，希望對方可以抱抱她，但遭對方拒絕，「他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』」不少人估計她所指的人是加蔥。

早前加蔥開直播宣布退出微辣，並交代時間線，惟有網民稱阿晶於2021年5月已稱呼加蔥做「儀仔男朋友」，與加蔥稱21年10月才跟阿晶拍拖的時間不吻合。近日亦有網民找來加蔥與七師傳的片段，影片於21年10月發布，但加蔥當時表示沒有女朋友，求師傅介紹女仔，影片中有提及超渡嬰靈，被網民入埋加蔥數，指七師傅「真係乜都知」，但翻看片段涉及超渡嬰靈僅是師傅回覆稱客人找她會做的事。