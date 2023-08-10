微辣阿晶逝世｜微辣員工信流出 六毫子盼未來能與旗下藝人再合作

YouTube頻道微辣自前經理人阿晶離世之後，多位成員宣布退出，加上事件令微辣的形象跌至谷底，在成立10周年的前夕宣布暫停更新。網上流傳一封由微辣創辦人六毫子向員工發出的公開信，他指今次的悲劇對團隊上下產生不能磨滅的打擊，與董事、管理層及同事商討後，認為大家都需要時間去讓思緒沉澱、反省及思考未來的路。六毫子表示頻道會暫停更新，藝人同事可以在這段時間自由決定工作及發展方向。

指控 無事實根據

六毫子在信中稱「作為Jane的朋友，對於她突然離世，我實在非常難過。作為微辣團隊的負責人，看到不少同事因為這個悲劇而捲入公眾爭議，面對猛烈抨擊，我感到非常痛心。」他聲稱在過去兩星期有仔細聆聽社會上不同的聲音和意見，並指當中有毫無事實根據的指控，亦有不少意見和提醒，值得他和領導團隊反省。

懇請大家不要再爭論

六毫子在信中又指過去10年，大家也有不快樂的時候，遭遇失落甚至情緒困擾，「作為團隊的負責人，我輕視了負面情緒可以造成的傷害，今次悲劇的教訓實在太大。」他又稱明白同事及藝人受到網上的言論攻擊，令情緒受到很大困擾，很想去澄清事實，「但在網絡上要將事情講清楚並不容易，有時更只會斷章取義。我懇請大家不要再就這個悲劇去爭論，尊重我們已經離開的朋友和她的家人，珍惜自己的情緒健康。」在信中的尾段，他呼籲各人保持善良，為世界提供更多正面情緒及歡樂，期待未來能夠大家再合作，展開新旅程。