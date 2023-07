在阿晶離世後,不少網民湧入社交網留言炮轟微辣應負上責任。微辣的網站昨晚突然變成空白一片,顯示「404」、「Service Unavailable」及「The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later(由於維護停機或容量問題,服務器暫時無法滿足你的請求。 請稍後再試)」等字句;直至今午,微辣的網站卻變成私人網頁,訪客需填寫用戶名稱及密碼才可登入,不再對外公開。