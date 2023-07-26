微辣阿晶逝世︱微辣文化發公告回應 指出有人曾作出恐嚇 十周年聯歡晚會延期

微辣阿晶離世，微辣前經理人阿晶曾與微辣的台柱加蔥拍拖。

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)今早在社交平台留下疑似遺書，惟帖文未知何故消失，不少人上網開po尋求阿晶的下落。惟傍晚時份，屬於阿晶的TG群組有人表示阿晶已離開人世，不少好友亦在IG以黑底白字出PO悼念，但未有點名為誰悼念。

直至晚上約11時30分，微辣文化發表公告回應事件，然而未有指出離世的是阿晶，僅以「前員工」稱呼。公告同時透露，有人曾透過電話對「她」作出恐嚇，重申該行為與微辣文化全人無關。此外，微辣十周年之現場表演(微辣十周年聯歡晚會)將會延期，直至另行通知。

微辣前經理人阿晶在網上發表疑似遺書

微辣文化公告全文

關於微辣文化前員工離世之公告

本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。

自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。

微辣文化仝人僅此再次對前員工遽然離世表達惋悼，並向其家人致以深切慰問。另外，微辣十周年之現場表演亦將會延期，直至另行通知。最後，微辣文化呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心，並謹記珍惜生命。

微辣文化

二零二三年七月二十六日