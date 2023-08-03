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娛樂
2023-08-03 15:37:00

微辣阿晶逝世｜成員卡特宣布退出微辣 發文解釋「喊相」原由

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微辣前經理人阿晶逝世逾一周，由於阿晶生前受情緒病困擾，同微辣台柱加蔥有感情糾紛，加上透露受欺凌，唔少網民都認為微辣要對阿晶出事負責。

微辣阿晶逝世｜影喊樣相成眾矢之的

阿晶2年前離職時，曾經開直播指微辣老細六豪子（陸志豪）「喊住留自己」，微辣多位成員後來紛紛用濾鏡post喊樣相，被網民認為係明寸阿晶。post過喊相嘅六豪子、阿丞、思男、佩男、卡特、Jacky Lou都成為眾矢之的。其中卡特為自己、六豪子同阿丞影喊樣相，成為網民首要狙擊對象，佢喺阿晶離世多日後終於「上水」發文回應。

微辣阿晶逝世｜強調只想揶揄六毫子

卡特先提及同阿晶相識經過，二人曾經關係友好，但喺阿晶同加蔥分手後，卡特同阿晶關係開始冷卻。卡特強調自己冇欺凌阿晶，「我們都一直很友好，然後，我又怎麼能一邊霸凌，一邊欺負，再一邊和她交朋友，和她經歷這麼多事，裡面的開心是真的，裡面的笑容是真的，裡面的痛也是真的。我又有什麼理由要去霸凌我自己的朋友」。

至於喊喊相事件，卡特解釋得知阿晶提及六毫子喊住留佢，當日卡特同六毫子都喺公司，「我完全沒有去質疑事情的真與假，只是純粹想到當時六毫子聊電話的樣子，便用了當時很流行的喊喊Filter拍了一個限時動態，只是想揶揄六毫子，而六毫子也知道我在笑他」。

▼即睇卡特道歉原文▼

微辣阿晶逝世｜承認喊相傷害阿晶

卡特認為阿晶逝世後，喊喊相事件開始被炒作成霸凌行為，令佢感到無奈。卡特承認喊喊相對阿晶帶來傷害，「我也沒有在當時和她好好解釋清楚這件事。然後便一直在她心中留下心結和誤會，也沒有以朋友的身份在她離職後去關心她，我責無旁貸」。隨後卡特向阿晶道歉。而卡特亦喺文末宣布退出微辣。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

微辣阿晶傳出死訊，其群組有人留言表示阿晶已離開人世。 微辣阿晶出po表示自己狂食安眠藥。 微辣阿晶出po表示自己狂食安眠藥。 微辣阿晶出po表示自己過去多年都活在陰影下。 微辣阿晶留下疑似自殺的字句。 微辣阿晶在網上發出疑似遺書。 微辣阿晶在網上發出疑似遺書。
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