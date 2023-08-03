微辣阿晶逝世｜成員卡特宣布退出微辣 發文解釋「喊相」原由

微辣前經理人阿晶逝世逾一周，由於阿晶生前受情緒病困擾，同微辣台柱加蔥有感情糾紛，加上透露受欺凌，唔少網民都認為微辣要對阿晶出事負責。

微辣阿晶逝世｜強調只想揶揄六毫子

卡特先提及同阿晶相識經過，二人曾經關係友好，但喺阿晶同加蔥分手後，卡特同阿晶關係開始冷卻。卡特強調自己冇欺凌阿晶，「我們都一直很友好，然後，我又怎麼能一邊霸凌，一邊欺負，再一邊和她交朋友，和她經歷這麼多事，裡面的開心是真的，裡面的笑容是真的，裡面的痛也是真的。我又有什麼理由要去霸凌我自己的朋友」。

至於喊喊相事件，卡特解釋得知阿晶提及六毫子喊住留佢，當日卡特同六毫子都喺公司，「我完全沒有去質疑事情的真與假，只是純粹想到當時六毫子聊電話的樣子，便用了當時很流行的喊喊Filter拍了一個限時動態，只是想揶揄六毫子，而六毫子也知道我在笑他」。

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