微辣阿晶逝世｜曾指阿晶搶job 網上流出Doris回應︰真相已經唔重要

YouTube頻道微辣的前經理人阿晶自殺輕生，她在遺書透露自墮胎之後出現抑鬱症，並暗示自己受同事欺凌及威嚇，她更特別提到與Doris搶job一事︰「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人Job。」

阿晶離世之後，網民到Doris的IG洗版，指她老屈阿晶，要求她還阿晶清白。今日網上討論區流出疑似是Doris的回應，該截圖見到有Doris的頭像回應說︰「對唔住，我哋無好好咁處理件事同埋關心到佢嘅情緒。呢件事發生其實邊個都唔想，發生呢件事我自己都未接受到。接住嘅係收到咁多人嘅攻擊，我仲未可以好好咁處理自己心情，而且我只係覺得真相或者證據係呢刻已經唔重要了，我當初應該好好地同佢面對面傾，宜家只想Jane安息，對唔住！」不過，網民對於疑似Doris稱真相或證據不重要大感驚訝，認為她毫無悔意，更謂「因為真相對佢不利」。