微辣阿晶逝世︱澳門「過江龍」創立10年撈埋飲食業　微辣拍片自娛變年收千萬產業

生前聲稱曾被員攻擊嘅微辣前經理人阿晶逝世

起初六豪子同Jacky只係拍片自娛，搞下二次創作MV，後來發現有人收睇，於是決定發大嚟搞。微辣成為公司後，除咗繼續做搞笑片之外，亦會接廣告宣傳企劃，例如為快餐店以至香港警方度橋拍片。後來微辣更成立藝人部門，將參演短片嘅演員收歸旗下，又舉行舞台演出等。

微辣係少數喺澳門起家嘅自媒體，2013年由六豪子（陸志豪）同李偉麟（Jacky）創立。微辣一名係取自頻道英文名Manner諧音，有生活的調味嘅意思。

網絡頻道微辣前經理人Jane（阿晶）近日多次發帖文提及受情緒病困擾，更疑似仰藥。尋日更驚傳阿晶於澳門逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等。事件令呢個澳門起家嘅平台陷於公關災難，原定下月嘅10周年演出都宣布延期。

與TVB節目《娛樂大家》合作拍短片

六豪子2017年受訪時表示，微辣已經有過千萬年收入，主要係靠廣告，而客戶過半數都唔喺澳門。微辣嘅名氣更令由汪明荃主持嘅TVB節目《娛樂大家》，搵佢哋合作拍短片。

2018年微辣於香港開設分部，負責客戶事宜。微辣另外又同不同餐飲商戶合作，推出過品牌零食，更於香港開食店「微辣大排檔」。六豪子認為微辣呢個品牌要推出實體產品，先可以由線上落地，否則會好輸蝕。

微辣旗下藝人有約30個，包括曾與阿晶拍拖嘅加蔥（林茂發）、身高1米9嘅霍哥（霍俊邦）、豪Dee（歐陽仲豪）及多姐Doris等，曾成為國際小姐澳門代表嘅混血model麥嘉欣都簽約成為微辣藝人。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈