微辣阿晶逝世｜霍哥離開微辣 加蔥拍檔阿泰稱「受夠」 阿丞剖白同阿晶互相支持

微辣阿晶逝世，霍哥承認離開微辣 加蔥拍檔阿泰都走 寫手阿丞剖白同阿晶互相支持

網路影片團體微辣的前經理人阿晶(Jane)日前逝世，網民認為阿晶出事同微辣有關。而屬於微辣旗下藝人嘅霍哥（霍俊邦），日前被網民發現IG個人檔案上，已刪走微辣嘅工作聯絡方法，令人估計佢係咪因為今次嘅事而同微辣切割。霍哥星期日晚喺同FANS交流嘅通訊群組留言，親自表示正式離開微辣。霍哥又話「一直以來感謝大家的幫助及支持。這段時間看到大家為這件事費心費神，真的十分抱歉」。

微辣阿晶逝世｜阿泰︰我受夠呢到一切 除咗霍哥之外，微辣另一成員阿泰(高維泰)亦發文承認離開微辣。阿泰被認為係阿晶舊愛加蔥嘅頭馬，發文明言「我受夠呢到一切。我冇料玩落去」、「呢兩個月朋友陸續開始叫我睇病，驚我會變咗下一個Jane」、「我後悔點解唔早啲傾解約」。

微辣阿晶逝世｜阿丞為喊相事件澄清 早前網民發現微辣其他成員江流(阿丞)、Tina田娜、Amilia同Cass等微辣成員，都冇再po微辣嘅工作聯絡方法。由於阿丞被指有份參與令阿晶感到受欺凌嘅「喊相事件」，阿丞發文澄清話當日佢只係被拍。阿丞又透露「同阿晶也許不是知心朋友，彼此間來往也沒有其他人那麼密，但我們有層特別關係，我們都是病友」。原來阿丞自己都有情緒病，因此同阿晶「會時不時問候病況，會互相分享藥物和書籍，亦或者調整心態的方法」。文末阿丞向阿晶道歉，「作為朋友、作為病友，我卻忘記了關懷」。