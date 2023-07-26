微辣阿晶離世 微辣文化發公告回應 指出有人曾作出恐嚇 十周年聯歡晚會延期

微辣前經理人阿晶曾與微辣的台柱加蔥拍拖。

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)今早在社交平台留下疑似遺書，惟帖文未知何故消失，不少人上網開po尋求阿晶的下落。惟傍晚時份，屬於阿晶的TG群組有人表示阿晶已離開人世，不少好友亦在IG以黑底白字出PO悼念，但未有點名為誰悼念。

直至晚上約11時30分，微辣文化發表公告回應事件，然而未有指出離世的是阿晶，僅以「前員工」稱呼。公告同時透露，有人曾透過電話對「她」作出恐嚇，重申該行為與微辣文化全人無關。此外，微辣十周年之現場表演(微辣十周年聯歡晚會)將會延期，直至另行通知。