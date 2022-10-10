微辣｜劉藴晴Rachel公主look仙女下凡 馬檇鏗Roberto騷肌引尖叫

「微辣」的Rachel 劉藴晴 & Roberto馬檇鏗首個演唱會「DAY BY NIGHT」，一連4場於周六(8日)已在九展Music Zone開鑼，Rachel以一襲白色連身裙出場，猶如仙女下凡，美貌爆燈。 Roberto黑色套裝以型格風示人十分吸睛，兩人以黑白為配搭，更呼應了是次演唱會「DAY BY NIGHT」的主題，Roberto突然騷肌更引來全場尖叫。兩人還邀請了陳柏宇擔任神秘嘉賓，為歌迷帶來驚喜。

陳柏宇擔任頭場嘉賓

在個人獨唱環節中，Rachel感謝歌迷支持，從當初翻唱短片開始為人熟悉，沒想過會有機會演唱自己寫的歌，而這給她決心去創作屬於自己的歌曲，然後演唱了三首她的自作歌曲。而Roberto在演唱新歌《ICEDREAM》時突然脫去上衣向觀眾席拋去，全場尖叫聲不斷，Roberto也保持上半身赤裸狀態演唱剩餘部份，令觀眾情緒高漲。

頭場請來陳柏宇擔任特別嘉賓，Jason首先與Rachel合唱《理智與感情》， Rachel表示：「好開心呀見到Jason真人。」Jason回應：「靚仔呀？通常都係因為我靚仔。」。其間有觀眾於台下大叫：「除衫！除衫！」，Jason聽到後表示：「唔好啦，呢個場一晚唔可以露多過兩點，頭先Roberto已經露咗啦。」抵死回應引來台下大笑。Jason隨後獨唱《有我》，現場觀眾不時一起合唱，氣氛十分陶醉。