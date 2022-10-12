微辣｜Roberto圓夢與許廷鏗合唱《青春頌》 Rachel：Alfred願將spotlight留給後輩 (有片)

「微辣」一姐劉藴晴(Rachel)和混血型男馬檇鏗(Roberto)昨晚(11日)於九展Music Zone，完成香港的首個演唱會《DAY BY NIGHT》，首次在香港開騷4場爆滿，觀眾不時尖叫歡呼，更走到台前和唱，兩人心情興奮又不捨，難忘香港觀眾的熱情與投入。受疫情影響，原居澳門的Rachel和Roberto已有逾兩年沒有來港，難得來開騷，當然要「自肥」，找來許廷堅擔任壓軸嘉賓， Rachel大讚Alfred照顧新人，「佢好願意將spotlight俾後輩。」Roberto更興奮表示，能與偶像合唱，是完成兒時夢想。

Rachel與Roberto在開騷前接受本報專訪，Rachel直言體驗深刻，Roberto補充說：「好鍾意香港觀眾，好熱情，好投入！」他在演唱新歌《ICEDREAM》除衫騷肌，引來全場起哄尖叫。經常在拍片教人做運動的Roberto自言沒有再加緊操肌，只是稍為節食，第一次在開騷除衫，估不到觀眾的反應如此熱烈，至於以白色連身裙登場的Rachel就仙氣十足，她謙說全靠燈光和舞台背景的完美配合。

搞笑「微辣」闖出歌星血路

兩人形容這次演唱會是音樂路上的「新開始的里程碑」，顯示認真做音樂的決心，Rachel表示，「我加入微辣時，沒想過在幕前做音樂，慢慢發現自己真的很喜歡表演和音樂，所以下決心，本來對自己沒信心，常否定自己，能站在舞台開騷，證明做歌手的決定沒錯。」她笑言，在搞笑公司堅持做音樂，只有Roberto這儍小子陪她。Roberto則感謝Rachel，「我們跟同一位音樂製作人合作，今年多了新作品，亦想讓人知道我們認真做音樂的決心。」

許廷鏗壓軸 Rachel與Roberto化身小粉絲

演唱會的另一高潮是壓軸出場的嘉賓許廷鏗，原來Rachel在疫情前已曾與Alfred合唱串燒廣東歌， Alfred她憶述，很深印象，因為他是很nice的前輩，很願意分享和照顧後輩，不會蓋過你。首次在香港開演唱會，很想找他來見證，他二話不說答應！」Roberto自爆聽許廷鏗的歌長大，「讀中學時參加歌唱比賽常常唱他的歌，尤其是《青春頌》，這是他的首本名曲，今次有機會合作，是完成兒時夢想。」Rachel補充說，「原本每晚嘉賓都會有獨唱時段，但Aflred主動提出3個人jam歌，他好願意將spotlight留給後輩，好著重整體效果。」