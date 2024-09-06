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娛樂
2024-09-06 13:15:22

微辣YouTube上載新MV疑復出　阿晶逝世後停運逾年

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微辣復出上載MV試水溫

網絡頻道微辣前經理人Jane（阿晶，劉靜儀）去年7月疑受抑鬱症困擾逝世，佢離世前喺IG留下遺言，對微辣及當中成員作出控訴，令網民紛紛指責微辣。阿晶出事後，微辣取消原定舉行嘅十周年演出，旗下多名藝人亦宣布離開，包括阿晶舊愛加蔥（林茂發）。微辣亦喺去年8月宣布專頁暫停更新，團隊喺澳門辦公室退租，本來經營嘅「微辣大排檔」亦結業。

蟄伏一年後，微辣youtube頻道尋晚突然上載MV《成長列車》，並以「人生旅程不會停留，快樂回憶細水長流」做標題。《成長列車》由微辣創辦人六毫子（陸志豪）填詞，並由澳門音樂人司徒輝主唱。MV以動畫形式製作，並無任何微辣成員現身，但最後以漫畫手法畫出多位成員喺過去片段及企劃中嘅造型。

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復出其實有跡可尋

阿晶出事後，唔少網民都狠批微辣。而今次復出嘅MV同樣有唔少負評，但微辣喺官方IG就只係向正評讚好。

微辣復出其實有跡可尋，老細六毫子5月時出post問人「點樣瘦頸」，但就同時轉發fans要求復出嘅留言，六毫子同時又出post問網民微辣重啟的話想睇咩節目。而微辣多位前成員都早有動靜，曾捲入阿晶搶job事件嘅多姐（Doris李天慧）年初拍片講湊仔經，轉型做媽咪界KOL。至於阿晶舊愛加蔥去年底同微辣另一成員儀仔結婚，並且喺半年前再次上載片段到個人YouTube channel。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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