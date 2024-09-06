微辣YouTube上載新MV疑復出　阿晶逝世後停運逾年

網絡頻道微辣前經理人Jane（阿晶，劉靜儀）去年7月疑受抑鬱症困擾逝世，佢離世前喺IG留下遺言，對微辣及當中成員作出控訴，令網民紛紛指責微辣。阿晶出事後，微辣取消原定舉行嘅十周年演出，旗下多名藝人亦宣布離開，包括阿晶舊愛加蔥（林茂發）。微辣亦喺去年8月宣布專頁暫停更新，團隊喺澳門辦公室退租，本來經營嘅「微辣大排檔」亦結業。

蟄伏一年後，微辣youtube頻道尋晚突然上載MV《成長列車》，並以「人生旅程不會停留，快樂回憶細水長流」做標題。《成長列車》由微辣創辦人六毫子（陸志豪）填詞，並由澳門音樂人司徒輝主唱。MV以動畫形式製作，並無任何微辣成員現身，但最後以漫畫手法畫出多位成員喺過去片段及企劃中嘅造型。