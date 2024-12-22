德國潮什麼︱梁芷珮大歎桑拿屋 德式村姑look晒蠻腰

由「旅遊達人」梁芷珮(Christy)主持的旅行節目《潮什麼》最新一輯合共五集的《德國潮什麼》，於明晚起、逢周一至周五晚10 點30分在無綫翡翠台播映。識玩識歎的Christy，首兩集暢遊慕尼克、羅騰堡及柏林，了解德國馳名的啤酒文化、深入體驗德國古世紀的歷史，以及柏林的打卡潮點，行程豐富。先說柏林，Christy先後體驗了別具特色的「廁所Burger」、「火車酒吧」及「舊巴士餐廳」、一人Disco、水中央桑拿屋，及全歐洲最高、身處120米高空的High Swing！

由於High Swing足足有35層樓高，故Christy尚未埋位大嗌驚驚，不過當她見到一名頭髮花白的婆婆、撐著拐杖都堅持要坐上這個高空鞦韆，Christy即大受感染踏出勇敢一步：「婆婆都做到，我係絕對得嘅。如果我有幸可以活到80歲，我要嚟玩多次。」

至於水中央桑拿屋則相當梳乎，身穿一件頭泳衣的Christy、與攝影師老公在一間最多能容納4人的小木屋，不間斷地大歎戶外明媚陽光及室內桑拿，能享受自己加炭的樂趣之餘，還能以超近距離接觸大自然，相當之正。另外Christy還先後以德式村姑look及中古貴婦look參加慕尼克啤酒節，及當地大型的中世紀節日，換上德式村姑look的Christy，大晒小蠻腰及健康古銅色肌膚。