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娛樂
2022-05-03 23:25:31

德州《SXSW南方音樂節》Taiwan Beats Showcase YouTube有得睇

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▲串聯台灣6組音樂人與6處地方藝文場景的「2022年 Taiwan Beats Showcase」。▲

 

每年美國德薩斯州Austin舉行的《SXSW南方音樂節》(《SXSW》)，這個雲集多國電影、多媒體和音樂的藝術節，包含研討會與演出，是新晉藝術家踏上國際舞台的跳板。

 

 

 

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Live Sessions結合歷史古蹟

《SXSW》去年因疫情轉為線上舉辦，2022 年則以實體和線上並進的方式舉行。今年的「SXSW Online Showcase 」中的 Taiwan Beats Showcase，串聯6組台灣藝人，包括拍謝少年、DJ QuestionMark、曹雅雯、夢東、眠腦和大象體操與6處台灣藝文場景，結合實景Live Sessions拍攝，從北到南拍攝屬於台灣音樂影像的故事、自百年前的場景跨越至現代，以音樂與影像呈現融合過去與現代的精采旅程。

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揭台北電子音樂秘隱場地

完整 Showcase影片，已於Taiwan Beats的YouTube頻道正式公開免費收看，讓無法自由出外旅遊的期間，樂迷能一探台北隱秘電子音樂場地「Pawnshop」、複合式實驗場「濕地｜venue」、台北市區街頭遊走的「電子花車」、台中古蹟「霧峰林家花園」、台南Baroque式建築「全美戲院」，以及音樂節勝地「高雄港碼頭」等等。樂迷可安坐家中，展開一趟穿越時空及地域的音樂之旅。

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