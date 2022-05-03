德州《SXSW南方音樂節》Taiwan Beats Showcase YouTube有得睇

Live Sessions結合歷史古蹟

《SXSW》去年因疫情轉為線上舉辦，2022 年則以實體和線上並進的方式舉行。今年的「SXSW Online Showcase 」中的 Taiwan Beats Showcase，串聯6組台灣藝人，包括拍謝少年、DJ QuestionMark、曹雅雯、夢東、眠腦和大象體操與6處台灣藝文場景，結合實景Live Sessions拍攝，從北到南拍攝屬於台灣音樂影像的故事、自百年前的場景跨越至現代，以音樂與影像呈現融合過去與現代的精采旅程。