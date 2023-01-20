心靈師｜姜文杰感激何啟華鼓勵重燃音樂夢 被李燦琛嫌棄喊到似鼻涕放題

蝦頭奉獻第一次

由於劇情較沉重，身兼監製的李璨琛卻安排形象搞笑的Dee以及蝦頭演重要角色：「就係因為佢哋搞笑，希望可以twist一個不一樣嘅佢哋，但阿Dee骨子裡仍有搞笑DNA，不過套劇比較沉重，也不失是件好事。而蝦頭亦跟以前的大笑姑婆形象有好大分別，過往她大癲大肺，而今次比較正經和有機心。」

劇中，蝦頭飾演的黎敏君是心理學家，傾慕姜耀宗已久，兩人有不少對手戲，但沒有激烈吻戲，但Benji奪去了蝦頭的第一次，「蝦頭人生中第一次入錄音室畀咗我，蝦頭第一次畀咗我喎！佢未錄過歌，今次我同佢嘅關係，所以我特登捉佢埋其中一首片尾曲，所以大家真係要拭目而待！」

讚阿Dee演八重人格交足戲

《心靈師》是Benji演戲以來喊得最多的角色，李璨琛爆料，「他有個不好的習慣，口水鼻涕一齊來，每一次都跟他對手戲，用別人的戲服來抺手。所以每次跟他拍喊戲時，我都準備紙巾，他喊到似鼻涕放題。」Benji無奈表示，每次拍喊戲，李璨琛都走得老遠，「導演說我哭了13次，精神折磨都很大。我這次最開心是在拍這戲期間結婚，我2月22日拍到中段，突然放了一天假去結婚，所有不開心的情緒，都因結婚幫我打了強心針。」

阿Dee在劇中演八重人格角色，李璨琛和Benji均讚他演繹出色有層次，「有一場戲他坐下，其實演一個比較年紀小的角色，他坐下幾秒後，已令我哭起來，他很能夠讓我投入情緒。」兩在演戲外，還有音樂交流，「他跟我傾了很多音樂上的事，我又跟他一次過講解，我以前玩獨立音樂，因沒有錢而放棄，沒有信心，他令我重拾自信，重燃內心的一團火，自己畫了動畫，製作MV和推出新歌，其實很多謝他。」