忠烈楊門2025︱彭美施動員175人新編粵劇 助尹飛燕開拓新戲路演老旦

施姐特別感謝台前幕後共175位演員、武師和工作人員的付出，尤其是燕姐尹飛燕的努力，讓整部戲得以完美呈現。施姐表示，「我們排練了10多次，總綵排之後還在場外討論到深夜，大家都好辛苦，但換來觀眾高度讚許及口碑，一切都好值得。」 燕姐在謝幕時激動地說：「首先多謝一班很好的戲班兄弟姊妹們，如果沒有他們是很難做到一齣好戲，其實每一個演員都在等一個機會，但機會又絕對來得不易，很幸運我終於可以轉型，我可以做老旦。再一次多謝施姐，俾足信心叫我放膽演。」

下半場的楊門女將出征，武打表現同樣震撼。特別是新增的《夢迴訓子》情節，楊宗保(梁兆明)、楊文廣(梁非同)的父子情感交流感人至深，讓觀眾潸然淚下。整齣戲不僅武打精彩，情感也十分濃厚，久未演出的麥文潔飾演的柴郡主也表現出色。連日來看過演出的觀眾及文化界好友，都在網上給予不少正面評價，獲得高度讚許。