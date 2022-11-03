忽然心動｜白只首度參演愛情喜劇片 演宅男與吹氣公仔同床

麥浩邦執導新片《忽然心動》安排11月17日上映，電影由江𤒹生（Anson Kong）、吳千語、栢天男、蘇皓兒、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍主演，出名好戲的白只首度參演愛情喜劇，飾演一位宅男外賣員，白只將會與劏房鄰居留學生女神陳欣妍（Shirley）上演一段輕鬆搞笑愛情故事。

打造成宅男天堂

為了將宅男演繹得更傳神，劇組特別為白只的片中房間打造成宅男天堂，放滿各式各樣動漫模型、公仔等，連床單、被袋、窗簾都用上動漫人物，同時白只更會與性感矽膠公仔吉川春代子同居生活。白只形容戲中角色龐江對動漫是狂熱份子，笑說：「好多人鍾意模型都會愈買愈大，我的角色龐江都係，由細愈買愈大，最後買咗full size，佢唔係一般宅男，宅男純粹同模型傾偈玩下，龐江唔只咁樣，龐江係同吹氣公仔吉川春代子一齊睇戲、瞓覺，一齊生活，已經當係一個朋友。」提到今次首度拍攝愛情電影及與Shirley合作，白只回憶首日開工與Shirley見面的窩心事：「朝早我哋大家一齊化妝，一入化妝間時Shirley 就叫我角色名講江哥早晨，我覺得好窩心，其實我前一晚都諗死啦，做愛情戲時應該點做，無愛情戲經驗、拍拖經驗又少，到底點做呢，但Shirley 好願意去同我討論場戲應該點。」