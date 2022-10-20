忽然心動｜阿Dee扮公仔向湯洛雯求婚 慘遭暴力對待

本地愛情喜劇電影《忽然心動》，今日一口氣發布了八款主要角色海報，一眾演員江𤒹生（Anson Kong）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍（Shirley），以四對CP在個人海報上登場，當中有「靚湯」之稱的湯洛雯是首次主演電影，今次除了與馬志威有一段感情關係外，戲中更被何啟華@ERROR求婚，浪漫場面突變搞笑非常！
「Dee哥」何啟華、湯洛雯、馬志威在麥浩邦執導的《忽然心動》中首度合作，戲中飾演護士的靚湯擁有大批追求者，作為裙下之臣之一的Dee哥其中一幕更化身成卡通狗在醫院內向靚湯唱歌求婚，雖得到馬志威助攻幫忙，可惜仍被靚湯狠狠地拒絕兼撻落地，靚湯變成「暴力湯」，她忍不住說：「我都覺得自己很粗暴，但同時覺得好搞笑，因為拍攝時是大熱天，見到阿Dee着住套衫跑來跑去又濕晒，呢場戲好深刻！」
靚湯與Dee哥來自兩間電視台卻於大銀幕中首度合作，經過合作後，靚湯形容Dee哥非常搞笑：「他真的是一個很典型有幽默感的男生！」靚湯更開玩笑指汗流浹背的Dee哥像亞馬遜河流、尼加拉瓜大瀑布一樣，流汗流得非常壯觀，Dee哥則笑說這套厚厚造型衫非常適合去俄羅斯拍外景用：「但今次我喺室內拍攝，加上要閂晒所有冷氣同埋打燈，溫度再高咗！」當被問到接不接受到有人大龍鳳向自己求婚？靚湯說：「你鍾意那個人，點樣求婚都會開心，但最好低調啲！」身旁的Dee哥即問如果是有樂隊非常浪漫地拉小提琴又可否接受？靚湯覺得這樣會很辛苦，解釋自己平常外出不化妝：「如果咁大班人就一定有攝影機，我會第一時間諗攝影機喺邊，冇化妝就即刻戴太陽眼鏡，成個focus都唔喺求婚上，我想如果求婚focus係得返我哋兩個，唔講咁多貼士啦！」《忽然心動》由麥浩邦執導、黃子桓監製，將於11月17日在港上映。