忽然心動｜阿Dee扮公仔向湯洛雯求婚 慘遭暴力對待

本地愛情喜劇電影《忽然心動》，今日一口氣發布了八款主要角色海報，一眾演員江𤒹生（Anson Kong）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍（Shirley），以四對CP在個人海報上登場，當中有「靚湯」之稱的湯洛雯是首次主演電影，今次除了與馬志威有一段感情關係外，戲中更被何啟華@ERROR求婚，浪漫場面突變搞笑非常！

「Dee哥」何啟華、湯洛雯、馬志威在麥浩邦執導的《忽然心動》中首度合作，戲中飾演護士的靚湯擁有大批追求者，作為裙下之臣之一的Dee哥其中一幕更化身成卡通狗在醫院內向靚湯唱歌求婚，雖得到馬志威助攻幫忙，可惜仍被靚湯狠狠地拒絕兼撻落地，靚湯變成「暴力湯」，她忍不住說：「我都覺得自己很粗暴，但同時覺得好搞笑，因為拍攝時是大熱天，見到阿Dee着住套衫跑來跑去又濕晒，呢場戲好深刻！」