怒火漫延｜劉德華謝霆鋒相隔12年再合作 華仔讚霆鋒更成熟做動作指導好細心(多圖)

劉德華、謝霆鋒、許冠文和呂良偉等出席電影《怒火漫延》開鏡拜神，霆鋒留了一頭長髮及鬍鬚，非常不羈。華仔與霆鋒繼《新少林寺》之後，相隔12年再合作，霆鋒說︰「很期待可以再跟華哥合作，希望今次我可以更努力，希望有一個更好的狀態給華哥。」 華仔表示12年前大家都是演員身份，但今次大家都有一個新的身份，他是監製，霆鋒則是動作導演，他希望大家可以延續已故導演陳木勝的精神。問到華仔今次同時兼任兩個職位會否分心，他說︰「我在現場已經變身為演員，監製主要的工作是在創作之前，好像今早8時我會想待會怎樣拍攝，而我的call time是11時，我就變回演員，在現場我沒有太大壓力，因為有一隊很好的團隊，無論動作、攝影、導演各個人都好，攝影也好、導演也好，我作為一個監製賺錢就行了。」

讚霆鋒是新代動作明星 華仔稱霆鋒成熟了很多，見到他參與了很多不同動作的表演，一直覺得他有能力在這方面發展下去，希望香港能有下一代的動作明星出現。華仔指霆鋒今次很有型，霆鋒聞言後謙稱：「盡力！盡力！」 華仔表示霆鋒在創作動作上，都很疼愛大家，大家可以很早知道那些動作內容，他更笑謂當時知道自己要做17個動作，便跟霆鋒表示自己有16個都做不到，「之前有一個很深的溝通，在現場會容易些，在一個好好保護的環境裡，我們當然錫身，但我們會傾情演出。」問到他在設計動作時，有沒有特別錫住華仔，霆鋒說︰「我們拍了差不多四天的動作，他真的很快手和很厲害，見到這麼多年的累積經驗，真的很厲害。」

延續 陳木勝精神 霆鋒表示，每一部電影都希望在動作上有新的創作，留下一些難忘場口。談到陳木勝的電影有很多大場面，問到今次電影有否加入這些元素，霆鋒稱希望可以有，但不是用大不大去衡量，而是盡量令觀眾難忘。 他們希望可以延續到陳木勝的精神之餘，亦可以在香港動作片繼續創新，加上陳木勝愛用新演員，因此今次也邀請了新一代的演員參與，希望他們在動作及演技有所提升，香港有更多演員可以發光發熱。提到電影名字，原來是由劉德華親自命名，他稱意思是希望延續陳木勝的「那把火」。