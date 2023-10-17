怒火漫延｜呂良偉首跟許冠文合作 陳家樂見偶像劉德華開心讚唔停

劉德華、謝霆鋒、許冠文、呂良偉及陳家樂等出席電影《怒火漫延》開鏡拜神。劉德華與謝霆鋒同時身兼兩職，分別出任監製及動作導演。一眾演員祈求拍攝順利，片名由華仔親自命名，他與霆鋒均表示希望可以延續已故導演陳木勝的精神。
獲劉德華指點
呂良偉與陳家樂一齊接受訪問，二人在電影《衝鋒》合作過一次，上次由家樂負責開槍場口，呂良偉笑言今次要由他負責揸槍，並謂自己時常都做足準備，透露電影有重型軍火，直言「不會手軟」。
家樂稱今次主要跟劉德華、呂良偉及黃德斌有對手戲，自言是華仔粉絲的他表示對方是大明星，在片場舉手投足都吸引著他，笑謂要抑壓自己對華仔的愛，又很開心華仔在片場不時給予意見。
開心與許冠文合作
呂良偉表示很開心可以跟兒時偶像許冠文合作，他說︰「Michael哥係我哋細路仔時期嘅偶像！睇住佢《雙星報喜》長大，見到佢好開心！之前認識咗，好Nice！而我哋係第一次合作、好開心！」他表示今次亦是首次演出劉德華監製的電影，大讚對方為人認真，負責任，不停在想怎樣令《怒火漫延》更加好看，不停去構思一些新的東西給大家。
對霆鋒讚不絕口
呂良偉又大讚霆鋒很厲害，「我自問自己已經不錯了，我見過很多人玩健身也好、玩功夫也好，他是我見過在肌肉運用得最好的一個，可以將身體所有爆炸力集中一點，我當然做到，但他是我見過的第一個！」他亦大方分享自己的健康之道。家樂稱從呂良偉身上學到很多健身貼士，但因為下一部電影的角色要很瘦，所以要忍口。