怒火漫延｜呂良偉首跟許冠文合作 陳家樂見偶像劉德華開心讚唔停

劉德華、謝霆鋒、許冠文、呂良偉及陳家樂等出席電影《怒火漫延》開鏡拜神。劉德華與謝霆鋒同時身兼兩職，分別出任監製及動作導演。一眾演員祈求拍攝順利，片名由華仔親自命名，他與霆鋒均表示希望可以延續已故導演陳木勝的精神。

獲劉德華指點 呂良偉與陳家樂一齊接受訪問，二人在電影《衝鋒》合作過一次，上次由家樂負責開槍場口，呂良偉笑言今次要由他負責揸槍，並謂自己時常都做足準備，透露電影有重型軍火，直言「不會手軟」。 家樂稱今次主要跟劉德華、呂良偉及黃德斌有對手戲，自言是華仔粉絲的他表示對方是大明星，在片場舉手投足都吸引著他，笑謂要抑壓自己對華仔的愛，又很開心華仔在片場不時給予意見。