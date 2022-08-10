思家大戰｜吳偉豪率高顏值3兄弟現身 吳父爆生「靚仔」秘技

由李思捷主持的第二季《思家大戰》將於周日播出第二集，這集嘉賓邀得黃美棋率領的「哈比女團」隊，及吳偉豪（Ricco）父親吳大強率領的「各位觀眾吳條煙」隊。
節目一開始，吳爸爸大爆原來今次參賽，是他親自上網填Form報名。事緣吳父是《Family Feud》忠實粉絲，足足追看了40多年；如今願望成真，更能吳家全男班總動員，自然開心莫名。Ricco身為TVB同事竟然要勞動爸爸自己填Form才「被報名」參加，難怪遭思捷直指「好唔識Do」！眼見吳家4位公子高大靚仔，思捷亦趁機向吳父取經，試探生靚仔「準備功夫」，怕醜仔Ricco聽到吳父大方分享秘技時更一味傻笑。
李思捷遭圍攻「磅水」
向來語不驚人、死不休的波波，則搞笑自稱「智慧波」：「因為我冇，所以喺個名加番啲智慧。」可惜講完唔夠10秒即估錯答案，要一洗長年「老鼠屎」污名仍有難度。是集最惹爭議問題為「冇搭飛機咁耐，最掛住飛機上嘅咩？」，Judy搶答「機長廣播」，思捷聽完唔多睇好謂：「咁貴買張機票聽段廣播，我講畀你聽咪得囉。」語畢「Captain Lee」上身以Sexy English「廣播」，冧到一班囡囡瘋狂尖叫，思捷更大口氣豪言：「如果（Judy）中嘅，我畀番一皮你！」豈料「一語成讖」，遭5女Chur住「磅水」，場面爆笑。