思家大戰｜吳偉豪率高顏值3兄弟現身 吳父爆生「靚仔」秘技

由李思捷主持的第二季《思家大戰》將於周日播出第二集，這集嘉賓邀得黃美棋率領的「哈比女團」隊，及吳偉豪（Ricco）父親吳大強率領的「各位觀眾吳條煙」隊。

節目一開始，吳爸爸大爆原來今次參賽，是他親自上網填Form報名。事緣吳父是《Family Feud》忠實粉絲，足足追看了40多年；如今願望成真，更能吳家全男班總動員，自然開心莫名。Ricco身為TVB同事竟然要勞動爸爸自己填Form才「被報名」參加，難怪遭思捷直指「好唔識Do」！眼見吳家4位公子高大靚仔，思捷亦趁機向吳父取經，試探生靚仔「準備功夫」，怕醜仔Ricco聽到吳父大方分享秘技時更一味傻笑。