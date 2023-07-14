思家大戰｜大姑丈曬歌喉 炎明熹甘拜下風：我以後都唔使唱歌喇！

由李思捷主持的《思家大戰》第三季周日晚（16日）播出一集，有張振朗率領的「靈戲逼人」隊，成員包括龔嘉欣、劉穎鏇、江欣燕和阮嘉敏，對戰由Gigi炎明熹大姑丈率領的「Gi朋戚友」隊，成員有細表哥細Y、表姐兼炎明熹後援會會長JY、表哥大Y和細姑丈Arwick。

Gigi講 火星話

今集氣氛熱鬧，「靈戲逼人」隊一班女隊員抬住振朗出場，相當架勢。談及熱播劇《靈戲逼人》，振朗應思捷要求預告劇情並驚爆：「丁一駿（其角色名）同女鬼好好感情，之後嘅劇情有機會係人同隻鬼生BB！」在旁的嘉欣聽畢忍不住吓了一聲，到底孰真孰假？「Gi朋戚友」隊則獲Gigi親臨現場支持打氣，戴着口罩的Gigi大曬招牌火星話：「大家都加油，我無話可說！」思捷問到有冇貼士畀大姑丈，Gigi再晒搞笑功說：「唔好咁緊張，今日你做Gigi。」之後大姑丈應思捷要求即場高歌，大姑丈獻唱Gigi的《好想約你》，Gigi聽後再放笑彈：「我以後都唔使唱歌喇，好勁呀！」

問答環節氣氛同樣熾熱，龔嘉欣上台搶答問題時，化身《靈戲逼人》的女鬼雲柳芳，更鬼馬地匿在思捷身後嚇他，大晒可愛萌爆面。「靈戲逼人」隊全晚表現Hyper，每答對一條問題均會又跳又叫，分貝爆錶，就連站在遠處的思捷亦坦言感到地面震動，認真誇張。