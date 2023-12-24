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娛樂
2023-12-24 19:30:18

思家大戰｜李思捷向《聲夢》Rock 過招︰做主持畀人笑唔緊要

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李思捷向《聲夢》Rock 過招做主持。

李思捷向《聲夢》Rock 過招做主持。

無綫《思家大戰》第三季今晚（24日）平安夜播出新一集，請來《聲夢傳奇》第12屆畢業生擔任嘉賓，何晉樂（Rock）率領的「聲夢1」隊對戰侯雋熙（Duncan）率領的「聲夢2」隊。一班聲夢畢業生甫出場大晒靚聲獻唱聖誕歌，「聲夢2」打頭陣唱出《Stars of Joy》，然後輪到「聲夢1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》，暖場主持一蚊JOE則化身聖誕老人助興，炒熱全場氣氛！

J Music》主持Rock（何晉樂）透露很開心可以主持音樂節目，除了能夠認識更多音樂人外，還學會了如何做好一個主持，曾奪「最佳男主持」的思捷即場向Rock過番兩招：「做主持畀人笑唔緊要，最緊要自己性格可以展現到出嚟，畀人知道你係一個咩人，即係好似啲人望到我就知道我係一個壞人，咁咪OK啦！」惹得全場大笑。 

今集問答環節同樣好玩，首條問題「講一首大人同細路都識唱嘅英文聖誕歌」，一班聲夢畢業生齊齊唱住歌答問題，思捷更一時興起晒歌劇式唱功，氣氛熱鬧。另一條問題「講一個觀眾知道佢英文名，但未必記得佢中文名嘅TVB演員或主持」同樣搞笑，Desta害羞地指住暖場主持一蚊Joe答「Joe」，思捷搞鬼地說：「話時話，我都唔知你中文名係咩，可唔可以大聲嗌出嚟？」一蚊Joe即大聲說出：「游莨維呀！」Zayden回答「Coffee（林芊妤）」，思捷聞言呆了一呆後說：「我諗我喺TVB 10年都未見過佢，你係咪特別留意人哋呀？留意人哋乜嘢？」Zayden笑言：「少少，做瑜伽！」 

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最終兩隊鬥到難分難解，要玩「即時死亡」定勝負！今集「終極開口中」發生超罕見現象，第一位嘉賓答完問題已獲得144分，第二位嘉賓只需要拿到56分就可以獲得5萬蚊獎金&獎品，惟第二位嘉賓竟然由頭錯到落尾「食蛋」收場，思捷被他激到忍不住說：「今晚係平安夜，但我睇你今晚都唔係好平安！」

暖場主持一蚊JOE則化身聖誕老人助興。 「聲夢1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》。 「聲夢2」打頭陣唱出《Stars of Joy》。
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