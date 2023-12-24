思家大戰｜李思捷向《聲夢》Rock 過招︰做主持畀人笑唔緊要

無綫《思家大戰》第三季今晚（24日）平安夜播出新一集，請來《聲夢傳奇》第1、2屆畢業生擔任嘉賓，何晉樂（Rock）率領的「聲夢1」隊對戰侯雋熙（Duncan）率領的「聲夢2」隊。一班聲夢畢業生甫出場大晒靚聲獻唱聖誕歌，「聲夢2」打頭陣唱出《Stars of Joy》，然後輪到「聲夢1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》，暖場主持一蚊JOE則化身聖誕老人助興，炒熱全場氣氛！

《J Music》主持Rock（何晉樂）透露很開心可以主持音樂節目，除了能夠認識更多音樂人外，還學會了如何做好一個主持，曾奪「最佳男主持」的思捷即場向Rock過番兩招：「做主持畀人笑唔緊要，最緊要自己性格可以展現到出嚟，畀人知道你係一個咩人，即係好似啲人望到我就知道我係一個壞人，咁咪OK啦！」惹得全場大笑。