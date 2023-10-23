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娛樂
2023-10-23 23:07:40

思家大戰｜李思捷遭鼎爺嫌煩 一蚊Joe表情超浮誇

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「一蚊Joe」游莨維在節目中表情多多。

由李思捷主持的《思家大戰》由昨晚的一集開始，將陸續有台慶劇集主要演員、及台慶綜藝節目主持及嘉賓參與錄影。昨日由有吳若希（Jinny）率領的「香港人在北京」隊，成員包括吳業坤、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤，對戰黎諾懿率領的「隨懿李請客」隊，成員包括高海寧、劉穎鏇、李家鼎和一蚊Joe游茛維。

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鼎爺在介紹自己節目賣點時，說到「淨係海參都有六款做法！」思捷聞言後直指步驟繁複，鼎爺即搞笑回敬思捷：「呢啲都唔煩，最煩嗰個係你，咁吟沉！」至於代表《思家》出戰的一蚊Joe，則獲思捷感謝謂：「一蚊Joe為我哋做咗暖場主持2年，差唔多集集都有佢份，好多謝佢。」

《香港人在北京》代表吳若希，則自爆舉行音樂會期間全靠碰巧同樣身在內地的思捷支持及鼓勵：「如果唔係一個人好lonely。」思捷聞言回應：「唔係吖，你依家有咁美滿嘅家庭。」豈料進擊的若希竟借勢說：「爭咗你。」嚇得思捷亦忍不住「吓」了一聲。

傅嘉莉亦很浮誇。

不過，昨日網民就把焦點落在「一蚊Joe」游莨維及傅嘉莉身上，因為二人全程都表現亢奮，特別是「一蚊Joe」更是表情多多，當去到最後一個環節「終極開口中」時，他更撲上前狂跳狂叫。有網民邊看邊指他超級浮誇，更指他「仲煩過李思」，「一蚊joehigh但亦有人指遊戲節目有些人出現可以增添娛樂性。

「一蚊Joe」游莨維表情包:

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