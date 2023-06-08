思家大戰｜與洪永城積怨十年未清 跟李思捷互窒

由李思捷主持及監製的《思家大戰》，最新一集請來「宿敵」洪永城做嘉賓。二人於13年分別憑《走過浮華大地 亞洲篇》及《玩嘢王》競逐萬千星輝頒獎典禮「最佳節目主持」獎項，最終洪永城及黃翠如鍊贏思捷奪獎，心有不甘的思捷，之後在主持的節目《今晚睇李》中直踩洪永城屋企「搶獎」，更「扑暈」洪永城，最終洪永城反擊踩上思捷節目奪回獎項。

洪永城搣思捷面珠

相隔十年，昔日「宿敵」再碰頭即「火花四濺」，先是思捷專登將洪永城叫作洪天城，洪永城則爆料反擊：「大家知唔知佢花名係咩呀？佢叫阿肥，因為佢細個時好肥。」洪永城還作狀搣思捷面珠，相當抵死。之後思捷即重提舊事，笑言喜歡跟洪永城開玩笑：「好鍾意同你玩，我哋每次合作都好有火花，記得有次你贏咗個最佳主持獎，我就輸咗嘅，之後我喺節目度跑上你屋企拎你個獎，再扑你個頭。」

洪永城聽畢竟不忘窒爆思捷：「咁你年年都輸㗎啦，咁你咪年年都扑人？」思捷聞言亦不忘牙擦反擊：「唔係呀，我贏咗個亞洲大獎呀！(思捷於「2022亞洲影藝創意大獎」中榮獲「最佳娛樂節目主持」)」去到問答環節，思捷繼續咬住洪永城唔放，其中一條問題「老公放咗工之後，會瞞住老婆同班friend做啲咩？」，洪永城回答「按摩」，思捷即打蛇隨棍上「盤問」洪永城：「有咩唔見得人，點解唔同得老婆講，揼咩骨要瞞呀？」