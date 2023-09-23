思家大戰｜鄭子誠無厘頭「爆炸菜」笑爆全場 一班妹妹仔爭住咀李思捷

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，本周日晚（24日）播出一集，有曾比特（Mike）率領的「我要瞓鬥」隊，成員包括陸浩明（6號）、鄭子誠、陳葦璇和「羊仔」魏國洋，對戰由家庭觀眾組成的「GOAL FUN GIRLS」隊，成員包括鍾泳儀、陳頌兒、蔡穎橋、袁千千和邱曉雪。

J2全新綜藝節目《我要瞓鬥》將於周一晚（25日）首播，Mike透露為節目獻出人生第一次，他說：「呢個係我人生第一個主持嘅節目，我覺得除咗唱歌要嘗試，做主持都要嘗試一吓。」出名靚聲的子誠被製作團隊封為節目靈魂，他笑言：「我為呢個節目奉獻把聲出嚟，我通常做節目都係夜晚，一聽我把聲就想瞓，參賽者要挑戰聽住我把聲而唔瞓，呢個先係高難度！」至於由一班年輕妹妹仔組成的「GOAL FUN GIRLS」隊形十足，她們齊齊穿上印有她們嘜頭的T-shirt上陣，思捷問到她們的隊名由來時，隊長鍾泳儀精靈地說：「目標就係Have Fun，就好似呢個節目咁，同埋同時要攞高分！

今集問答環節同樣精彩，在首個問題「填一個字，爆炸乜？」中，鄭子誠竟然九唔搭八地答：「爆炸菜，我個年代有㗎！」全場即時笑聲四起，就連思捷都聽到搖晒頭，子誠再解釋說：「即係榨菜嘅再進一步。」思捷笑言：「咁我聽日大牌檔試吓有冇啦。」至於「GOAL FUN GIRLS」隊一班女仔非常玩得，其中一條問題「一個廿幾歲嘅女仔點解會錫完全唔靚仔嘅李思捷一啖？」中，陳頌兒笑答：「想做你女朋友，我哋都想錫你一啖，我哋都係廿幾歲吖嘛！」被氹到冧滋滋的思捷笑笑口說：「依家啲女仔都幾主動喎。」