思家大戰｜關智斌自爆鍾意皮底褲 涂家堯任隊長率「中年淘汰郎」晒歌喉

由李思捷主持的《思家大戰》第三季，周日（3日）播出一集，有關智斌（Kenny）率領的「艾泳斌Gin震」隊，成員包括Gin Lee、泳兒、沈震軒和Elly艾妮，對戰涂家堯率領的「中年淘汰郎」隊，成員包括梁浩銓、曹敏寶、李思林和魏嘉信。
Kenny甫出場即獲思捷大讚保養得宜唔識老，思捷笑言：「望住你好似仲係廿歲咁！」入行廿年的Kenny遂公開保養秘訣笑謂：「我都係晚晚食吓補品咁囉，特別係銀杏補腦，係為咗今晚節目！」Kenny又搞笑地爆出「艾泳斌Gin震」隊名的由來，他說：「踎塔踎咗半粒鐘先諗到個名出嚟。」另邊廂，由《中年好聲音》首季參賽者組成的「中年淘汰郎」，一開始解釋隊名由來時，便豪氣地指這個名字是代表他們一班「中年好聲音」參賽者，於節目要「淘汰」對家一班樂壇前輩，然後再即席大展歌喉合唱《不再猶豫》，炒熱全場氣氛！
是集的問答環節同樣笑料連場，其中一條問題「第一次去另一半屋企過夜會買啲乜？」，Kenny即答：「內衣褲！」思捷即追問他平時買甚麼類型內衣褲？Kenny聞言竟不小心自爆癖好：「男仔都可以若隱若現，或者有少少皮嗰啲，唉，唔好再講咁多喇！」
另一條問題「男歌手喺台上表演時，有咩生理反應出現會令佢好尷尬？」，泳兒零秒搶答後，即怕怕醜醜地回答說是某個身體部位脹大，思捷即好奇追問：「點解會脹大？」泳兒再笑說：「因為唱歌興奮！」再次引來全場爆笑。