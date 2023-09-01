思家大戰｜關智斌自爆鍾意皮底褲 涂家堯任隊長率「中年淘汰郎」晒歌喉

由李思捷主持的《思家大戰》第三季，周日（3日）播出一集，有關智斌（Kenny）率領的「艾泳斌Gin震」隊，成員包括Gin Lee、泳兒、沈震軒和Elly艾妮，對戰涂家堯率領的「中年淘汰郎」隊，成員包括梁浩銓、曹敏寶、李思林和魏嘉信。

Kenny甫出場即獲思捷大讚保養得宜唔識老，思捷笑言：「望住你好似仲係廿歲咁！」入行廿年的Kenny遂公開保養秘訣笑謂：「我都係晚晚食吓補品咁囉，特別係銀杏補腦，係為咗今晚節目！」Kenny又搞笑地爆出「艾泳斌Gin震」隊名的由來，他說：「踎塔踎咗半粒鐘先諗到個名出嚟。」另邊廂，由《中年好聲音》首季參賽者組成的「中年淘汰郎」，一開始解釋隊名由來時，便豪氣地指這個名字是代表他們一班「中年好聲音」參賽者，於節目要「淘汰」對家一班樂壇前輩，然後再即席大展歌喉合唱《不再猶豫》，炒熱全場氣氛！