性侵風波｜曾拍園子溫電影 吉高由里子鬧埋一份

日本鬼才導演園子溫爆出性醜聞，有女演員曾被對方以工作為由慘遭性侵，據知多年來已有不少女星受害。園子溫的性侵指控正於日本鬧出風波，由其妻神樂坂惠擔任社長的事務所已發聲明道歉，而園子溫昨日也公開反省親筆信，但就指事實與報道有所出入。

涉強姦不遂

據日媒爆料，園子溫利用自己導演權力及地位，透過試鏡性侵多名女演員，以及多次強姦不遂；其中一位女星，曾被有酒意的園子溫拉到工作室的房間，強壓在床上搓胸及強吻，最後她成功掙扎逃脫，事後還經常收到園子溫傳訊息性騷擾，留言說「想舔妳」。其實，園子溫一直也有起用新進女星演出，當中執導的2006年電影《紀子的食卓》，就是由當年新人吉高由里子擔任重要角色。

不愉快經驗

昨日，吉高由里子有感而發，在Twitter發文寫：「很差勁，用優越的地位欺騙他人夢想真的令人失望，受害人單是看到他的名字已受到很深、很長遠、很強烈的痛苦，太令人傷心。」雖然未有指名道姓，但明顯就是指園子溫利用導演身份去侵犯合作女星。雖然吉高由里子獲得園子溫賞識，但當年合作卻不甚愉快，由於吉高演出《紀子的食卓》時仍是一位16歲的中學生，欠缺經驗下被園子溫在片場斥責，更叫她「去死」，令吉高曾在片場即時爆喊。