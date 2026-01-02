怪奇物語｜大結局催淚上架結束10年旅程 大銀幕上映110萬張門票全售罄

米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)主演的Netflix神劇《怪奇物語》(Stranger Things)陪伴大家成長，第5季大結局終在昨天（1月1日）正式上架，日前官方釋出最終預告，大衛哈伯(David Harbour)飾演的哈普警長對住「Eleven」語帶哽咽說：「我要妳奮戰，最後一次。」大結局果然相當催淚，大批粉絲睇完亦高呼不捨，由於實在令fans哭至崩潰，難怪官方亦講明「請務必準備好紙巾」！

再次hang機

《怪奇物語》最終季大結局於北美時間2025年12月31日上線，似乎又是太多人同時收看，Netflix部分用戶再度發生死機情況，今次hang機持續約1分鐘，用戶在重新整理幾次後立即恢復，這是繼該劇第在11月26日首播第5季時，Netflix也曾遇到類似的技術性問題。