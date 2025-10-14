怪物艾德蓋恩的故事｜查理亨南收大禮演Ed Gein 接受挑戰盼創事業高峰 (美國直擊)

萊恩墨菲（Ryan Murphy）出品的Netflix美劇《怪物：艾德蓋恩的故事》（Monster：The Ed Gein Story），本月初已全球上架，該劇呈現美國50年代轟動一時的連環殺手Edward Gein事件，導演Max Winkler和Ryan Murphy透過另外一個角度去探討艾德蓋恩的背景和人生，令觀眾明白到艾德蓋恩在一個破碎家庭中成長，他與母親的關係，加上患有嚴重的精神分裂，令他踏上殺人之路。 查理亨南（Charlie Hunnam）今次破格演出，挑戰Ed Gein一角，開拍前更為角色特別節食和運動減了30磅，也花了很多心思去創造這角色的語調及神態。《am730》日前獲邀請到Netflix荷李活大本營內出席記者會，查理亨南與萊恩墨菲一同現身接受訪問。

分享如何揣摩角色 被問到如何去揣摩Ed Gein，查理亨南表示：「很難去找到有關Ed的錄音帶和影片，但大家都同意要去創作一個特別語調，於是我便習中了他和母親的關係去聯想，因為Ed的生活中只是希望得到母親的照顧和認同，再加上她常對Ed十分之苛刻，也常對兒子說其實是想生一個女兒。Ed是個農民，有很強壯的身體，但我認為他的聲音和語調是希望能得到母親的愛，所以比較高語調，說話時都總是放輕和十分溫柔，在創作時常用對白『Mother， Mother』來練習；也試用了不同的方式去表達，之後把錄音帶送到Ryan和Max，到差不多要開拍時，我們都有點緊張，要決定用那一個語調去表演Ed這個角色。我想要多謝Max的鼓勵，他聽到我用一個高音的聲線去說『Mother， Mother』，之後我也很快領悟到Ed的內心世界是十分之希望得到母親讚賞，我也開始明白到艾德這角色了。」萊恩墨菲大讚查理亨南十分謙虛，又指他為角色每天節食和做運動，成功減去30磅扮演這個變態殺手。查理亨南還主動建議用上特技化妝，可以令角色更添說服力。

睇愛迪梅菲留陰影 查理亨南直認：「我也明白演Ed Gein這角是很大的挑戰，但也知道是很難得的機會，我也希望把自己的演藝事業帶來一個新高峰，所以我十分之用心去練習和接受挑戰，今次演這角色是Ryan給我一份禮物呢！」查理亨南續說：「今次我們在這系列中能反映到Ed的內心世界，還有他第一次犯罪時是43歲，是他母親去世後兩年他才到墓地挖起其他屍體來代替其母親，可看到他是一個十分之寂莫的人；同時他也患有精神分裂症，當一個人失去生命中最重要的人時，也可能會感到空虛和失落。作為演員，我是要為角色找尋真相，而Ed確實是個很複雜的人，要帶點勇氣和中性地去演這角色，去告訴大家這個故事。」 當被記者問到有沒有「Monster」在成長時留下陰影？查理亨南竟想起愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演的1986年電影《金童子》（The Golden Child），並答：「在我成長時令我最害怕的是《金童子》了，因為當時是愛滋病大暴發；在學校內老師們常教我們要小心不要接觸到別人的血液。那部電影《金童子》的兒子有特別的超人能力，如果剝奪了他的超能力，他便要去吸別人的血液。當時我只是個7至8歲的小孩，非常之害怕，到現在我也明白Ryan的手法去創作Ed Gein這故事。」 特約記者Lilly Lui洛杉磯報道