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娛樂
2023-10-27 17:00:52

恐怖在線15周年舞台劇 潘紹聰過足戲癮現場見證毛管戙怪事

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「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線」15周舞台劇於香港藝術中心壽臣劇院公演。

領軍的「恐怖在線」15周舞台劇於香港藝術中心壽臣劇院公演。

由「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線」15周舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，上周五(20日)於香港藝術中心壽臣劇院正式公演。連日來有不少圈中人來捧場，而第6場就有賴慰玲、凌文龍、黃溢濠來捧場，方力申和謝雪心則擔任當晚嘉賓；至於第7場則有梁祖堯、第8場有劉翁擔任嘉賓，上台分享鬼故事。

 

 

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方力申和謝雪心擔任其中一場嘉賓。 方力申和謝雪心擔任其中一場嘉賓。

麥沛東急屎

「恐怖在線」靈魂人物潘紹聰，今次在舞台劇中分飾幾個角色，包括鄰居、師傅、外賣員，可謂過足戲癮。演出多場，潘紹聰笑言︰「今次嘅演出真係包羅萬有，而觀眾嘅反應都係預計之內，機關位令觀眾尖叫，證明我哋嘅設計做到嘢。」談到part 2的台上分享，他指觀眾都好踴躍，其中一場出現怪事，他說︰「我問有冇人想分享，嗰刻好清楚聽到有把女人聲，全場都聽到，但行去台邊時，原來係冇人，真係好真實。」劇中跟恆仔飾演好兄弟的麥沛東，發揮其搞笑本色，其中一幕他和恆仔正處於陰暗、詭異環境下，蒙住眼的麥沛東，無啦啦叫了一聲，令現場氣氛緊張，怎料他爆出一句：「符水有料到，我急屎。」隨即跑入後台，即令現場氣氛援和，觀眾亦笑到前仰後翻。對於今次演出，麥沛東表示：「劇本好真實，我哋排戲氣氛又好，驚又有、笑又有、感動位都有，觀眾都話好好睇，今次編劇可以好放心去隔離嗰場啦！」(編劇阮韻珊同時是舞台劇《Laugh Vacation》編劇，該劇於演藝學院演出。)

阿嫂嗌感動

至於飾演酒吧老闆娘的歐芷菲，化身求愛達人，更施展渾身解數去吸引飾演師傅的梁嘉進。對於今次演出，她說：「我好少演出呢類驚嚇嘅舞台劇，演出時自己都驚，我同童童喺台上見到熄燈就即刻速逃。」而跟麥沛東、歐芷菲同是演藝同學的梁嘉進，與其他演員均是首次合作，他說︰「我9月之後先join劇組，雖然出場唔多，但大家合作氣氛好好，而且嗰劇有唔少感動位，連麥沛東太太睇完都好感動。」

麥沛東在《死鬼老婆》中發揮其搞笑本色。 梁祖堯在第7場現身，上台分享鬼故事。 第6場就有黃溢濠來捧場。 麥沛東在《死鬼老婆》中發揮其搞笑本色。 梁祖堯在第7場現身，上台分享鬼故事。 第6場就有黃溢濠來捧場。
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