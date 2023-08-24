恐怖在線15年｜恆仔麥沛東輪住病 童童手臂現離奇𠝹痕

潘紹聰大談為慶祝「恐怖在線」15週年，今次以「恐怖在線」經典真人真事鬼故《有心人》作為藍本，改編成劇目《死鬼老婆》。屆時上半場演出劇目，下半場還破天荒將「恐怖在線」搬上劇場，即場講鬼故，讓觀眾有別開生面的觀感。Edmond表示︰「大家喜歡我嘅節目，除咗講鬼故，仲有我獨特嘅元素，人哋係做唔到，所以今次買飛入場嘅觀眾，一定會覺得好抵睇。」

至於演出《死鬼老婆》的演員恆仔@ToNick、麥東、童童@小薯茄，以及梁嘉進、歐芷菲，先後介紹他們演繹的角色，而鬼靈精怪的童童與麥東、恆仔，三位雖然首度合作，但近月經過圍讀、排戲互相建立默契，戲內戲外他們都喜歡鬥吓嘴，令現場氣氛十分高漲。

Edmond透露以過往的經驗，不少觀眾睇完騷，便打電話到他的節目「恐怖在線」分享感受，而今次睇完騷即場讓觀眾分享「見到嘅嘢」，觀眾們會更有真實感。談到每晚Live講鬼故，Edmond表示晚晚會有不同嘉賓登場，分享他們的鬼故事，至於嘉賓陣容，Edmond先賣關子，呼籲觀眾快些買飛入場。