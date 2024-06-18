恐怖熱線｜關寶慧「封眼」無效 被50年代打扮男人咬手臂

「鬼后」關寶慧（Emily）日前 (8日) 接受潘紹聰主持的新城《恐怖熱線》訪問，天生有陰陽眼的Emily經常遇到靈異事件，她透露首次遇見靈體，是18歲那年在泰國曼谷某酒店發生，嚇得她三魂不見七魄。 Emily透露當晚三個女生一間房，本來相約好另外兩位友人睡前玩一會兒撲克，開始前Emily先上廁所，數分鐘出來後，發現兩位友人經已熟睡，她於是上床準備就寢，「我一瞓落床就郁唔到，眼尾見到隔離床頭有個着白色袍嘅女人，坐咗喺我朋友枕頭旁邊，真係勁驚，我全程都郁唔到，過咗至少10分鐘先郁得番。」

「封眼」無效 由於經常看到靈體，Emily既害怕又煩厭，於是找來師傅「封眼」，可惜數年後偕友人到卡啦OK消遣，又再次看到靈體，今次更與玄學家司徒法正齊齊目擊，「嗰間卡拉OK房我已經去過好多次，突然間喺飛鏢位有個頭飛出嚟，師傅都見到，係一個好老嘅阿伯，好瘦、好猙獰。」 近年活躍於舞台劇的Emily，演出期間亦發生過怪事，「有日我喺化粧間化粧，喺頭頂突然有叠溪錢跌落我個頭，現場所有人呆咗，好恐怖，後尾佢哋安慰我係道具，但點解化粧間會有溪錢道具喺到？」 換房都避唔到 訪問去到中途，司徒法正接受潘紹聰電話訪問，他憶述某年和Emily到曼谷拍攝節目時遇到的靈異事件，「Emily原本住尾房，我間房就對正電梯，後尾佢同我調咗房，第二朝起身我張床多咗8個枕頭，第二晚瞓瞓吓就喺我旁邊跳，跳足幾晚，我係師傅，又唔能夠換房。」而Emily雖然換了房，但也未能避免，「我用門咭開門時，突然右手邊有團綠色光，見到一個同我一模一樣嘅人，嚇到我腳都軟。」