由獨立遊戲開發商 KOTAKE CREATE 創作的恐怖逃脫遊戲《8 番出口》宣布將改編成真人電影，並於2025年在日本上映。這款遊戲自2023年在PC Steam平台推出後，迅速引起話題，並移植到Nintendo Switch、PS5、PS4等平台，全球下載量已突破140萬次，相關影片在YouTube上的觀看次數超過一億次。

東寶今日公開了《8 番出口》真人電影的首支宣傳影片，影片中展示了如遊戲般的地下通道，標誌性的「8 番出口」黃色標誌，以及熟悉的標語。當鏡頭前進時，一名身穿西裝的男子迎面而來，隨後場景不斷重複，營造出詭異的氛圍。

遊戲背景與電影改編

《8 番出口》靈感來自日本的地下通道和後室，玩家需在無盡的地下通道中尋找異變點，逃脫這個詭異的世界。KOTAKE CREATE 表示，起初對於如何將一款沒有故事情節的遊戲改編成電影感到困惑，但最終發現這是一個有趣的挑戰，並且成功保留了遊戲的世界觀和氣氛。

KOTAKE CREATE 透露，他有機會參觀拍攝現場，看到真實的地下通道和大叔角色，感到非常震撼。他希望大家能夠期待這部電影的上映，並表示自己也非常期待。

《8 番出口》真人電影將於2025年在日本上映，恐怖遊戲迷們萬勿錯過！