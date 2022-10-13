恨駕女團｜同李靖筠遊車河 周家怡爆老豆屙尿屙出界

由周家怡、李靖筠（Gladys）主理的網上節目《恨駕女團》播出第二集。Gladys一見到她心儀已夠的車款，邊衝上前邊大叫：「Oh my god！好靚呀！好靚呀！」隨即坐上駕駛位置，坐上後卻問到：「點撻車㗎？」十分搞笑。Gladys又表示自己十分喜歡啡色內籠的車廂，自己的坐駕亦是因為啡色內籠才購買，啡色皮革車廂加上木製的板Dash Board，感覺優雅，於是Gladys便提議要去進行一些「優雅」的活動—到小白鷺餐廳High Tea。

唔愛嫁入豪門

行車期間，Gladys分享駕駛感受，「feel到車身好，但係又好去。同埋佢好靜，我完全唔覺得自己揸得好快。個軚好輕，同埋扭好少就已經好敏感，駕駛感覺一流。」家怡表示同意，「我想話呢架車好好軚呀，我好鍾意呢啲咁好軚嘅車，唔駛扭咁多手。」到達餐廳後，二人邊食邊大談愛情觀、男人經。家怡首先問Gladys想不想做豪門闊太，Gladys直言「麻麻地」，而且事業心太重，家怡亦謂：「我成日覺得靠晒另一半，好似好危險咁。」

大爆老竇 私隱

提到感情生活，多年未有感情生活的家怡被Gladys正面抽擊問到，「你喺咪好羨慕我有感情生活？」家怡無奈地表示自己不算太羨慕，但卻說早幾晚夢見金城武，夢醒後嘴角依然含笑，即被Gladys笑她「發春夢」。問到家怡是否高要求，她否認並說只講感覺。說着說着，二人竟然說到男士小便「射出界」的問題！因為Gladys問家怡希望跟另一半是怎樣的關係，家怡表示不希望改變對方，Gladys即舉例，「如果對方屙水屙出界，咁你係咪唔改變得佢呀？」二人隨即大笑，笑到忘形的家怡更大爆爸爸私隱，「屙出界又真係好過份嘅，我老豆都會屙出界㗎……死啦，講咗老豆啲嘢……」笑料百出。