恨駕女團｜同李靖筠遊車河 周家怡爆老豆屙尿屙出界

由周家怡、李靖筠（Gladys）主理的網上節目《恨駕女團》播出第二集。Gladys一見到她心儀已夠的車款，邊衝上前邊大叫：「Oh my god！好靚呀！好靚呀！」隨即坐上駕駛位置，坐上後卻問到：「點撻車㗎？」十分搞笑。Gladys又表示自己十分喜歡啡色內籠的車廂，自己的坐駕亦是因為啡色內籠才購買，啡色皮革車廂加上木製的板Dash Board，感覺優雅，於是Gladys便提議要去進行一些「優雅」的活動—到小白鷺餐廳High Tea。
唔愛嫁入豪門
行車期間，Gladys分享駕駛感受，「feel到車身好，但係又好去。同埋佢好靜，我完全唔覺得自己揸得好快。個軚好輕，同埋扭好少就已經好敏感，駕駛感覺一流。」家怡表示同意，「我想話呢架車好好軚呀，我好鍾意呢啲咁好軚嘅車，唔駛扭咁多手。」到達餐廳後，二人邊食邊大談愛情觀、男人經。家怡首先問Gladys想不想做豪門闊太，Gladys直言「麻麻地」，而且事業心太重，家怡亦謂：「我成日覺得靠晒另一半，好似好危險咁。」
大爆老竇私隱
提到感情生活，多年未有感情生活的家怡被Gladys正面抽擊問到，「你喺咪好羨慕我有感情生活？」家怡無奈地表示自己不算太羨慕，但卻說早幾晚夢見金城武，夢醒後嘴角依然含笑，即被Gladys笑她「發春夢」。問到家怡是否高要求，她否認並說只講感覺。說着說着，二人竟然說到男士小便「射出界」的問題！因為Gladys問家怡希望跟另一半是怎樣的關係，家怡表示不希望改變對方，Gladys即舉例，「如果對方屙水屙出界，咁你係咪唔改變得佢呀？」二人隨即大笑，笑到忘形的家怡更大爆爸爸私隱，「屙出界又真係好過份嘅，我老豆都會屙出界㗎……死啦，講咗老豆啲嘢……」笑料百出。
拍拖要AA制
至於港男港女都十分關注的「AA制」拍拖或婚姻生活，家怡及Gladys均認為「冇問題」，更覺得「最好係咁」，不過並非一分一毫都要計得清楚，網民紛紛留言大讚二人是好女仔。而時興的網上交友app，Gladys表明接受，「如果我單身嘅話。」家怡則謂接受不了，「因為我覺得佢可以撥你，佢都可以撥第二個。不過係自己心入面『凝』住，係自己個心理關口，所以拍拖咪盞搞囉。」突然間對拍拖失去衝動，Gladys立即安慰，「拍拖都有好處嘅……有人可以幫你換燈膽。」家怡若有所思，「都係都係。」最後二人回歸正題，呼籲各位：「如果有車想拎出嚟俾我哋玩吓揸吓又驚吓嘅話，記得留言俾我哋啦！」